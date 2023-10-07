В нем вы найдете как дорогостоящие флагманы, так и бюджетные модели дешевле 300 долларов.

Время работы смартфона от одной зарядки – важный аспект для многих, а для некоторых пользователей более важный даже чем производительность. Ведь если батарея с трудом доживает до вечера, это будет перебивать впечатление от навороченного процессора или топового набора камер.

Авторитетный портал Tom's Guide обновил свой топ лидеров автономности 2023 года. В нем вы найдете как дорогостоящие флагманы, так и бюджетные модели дешевле 300 долларов.

Большие батареи не всегда означают долговечность телефонов – сегодня наибольшее значение играет оптимизация между внутренними элементами смартфона (железом) и его программной начинкой (софтом). К примеру, по этой причине Galaxy S23 Ultra, который имеет батарею того же объема, что и Galaxy S22 Ultra, держит заряд дольше благодаря новому процессору Snapdragon 8 Gen 2.

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Вот так выглядит первая десятка смартфонов с лучшей автономностью:

Asus ROG Phone 7 Ultimate: 18 часов, 32 минуты Motorola Edge Plus (2023): 15 часов, 47 минут Asus ROG Phone 6 Pro: 15 часов, 14 минут iPhone 15 Plus: 14 часов, 39 минут iPhone 15 Pro Max: 14 часов, 2 минуты iPhone 14 Pro Max: 13 часов, 39 минут OnePlus Nord N300: 13 часов, 13 минут Asus Zenfone 9: 13 часов, 13 минут OnePlus 11: 13 часов, 10 минут Moto G Play (2023): 12 часов, 54 минуты

Как видно, игровой смартфон Asus опережает ближайшего конкурента почти на три часа. Специалисты отмечают, что это лучшее время автономной работы, которое им встречалось в смартфонах принципе.

Самым долгоживущим айфоном является iPhone 15 Plus, который держится на пол часа дольше, чем самый топовый Айфон на сегодня. 14 часов и 39 минут – это самое долгое время, которое смартфон Apple когда-либо выдерживал в тесте батареи.

К слову, в тесте Tom's Guide за основу берется время жизни аппарата при непрерывном использовании. То есть, при обычном использовании автономность может быть вдвое больше, если вы не сильно будете нагружать свой смартфон.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как правильно заряжать смартфон, чтобы не "убить" аккумулятор. Обычно можно ожидать, что батарея смартфона будет хорошо служить в течение 2-3 лет. Однако это при условии, что пользователи соблюдают инструкцию по правильной зарядке.

А если вам нужна лучшая производительность, бенчмарк AnTuTu составил рейтинг самых мощных на сегодня Android-смартфонов. Лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max, при этом стоит почти втрое дешевле.

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