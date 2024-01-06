Модель Oukitel WP33 Pro получила набор уникальных фишек, которых нет у абсолютного большинства аппаратов на рынке.

Одна из основных проблем рынка смартфонов заключается в однообразности выпускаемых девайсов. Это особенно заметно среди моделей бюджетного и среднего класса – они почти не отличаются друг от друга ни по дизайну, ни по возможностям.

У более мелких производителей временами встречаются интересные телефоны. Один из таких – Oukitel WP33 Pro. Это защищенный смартфон с множеством не самых очевидных фишек, которых нет у абсолютного большинства аппаратов на рынке, пишет GSMArena.

Например, он оснащен батареей емкостью 22 000 мАч, самой большой из когда-либо установленных в смартфонах. По словам производителя, заряда батареи WP33 Pro хватит на целую неделю при активном использовании, а в режиме ожидания он не разрядится и через месяц. Этот смартфон даже работает как пауэрбанк, выдавая 18 Вт для зарядки других гаджетов.

Во-вторых, смартфон получил по-настоящему крепкий корпус, защищенный по армейскому стандарту MIL-STD-810H – он не боится падения с большой высоты и попадания в воду, а усиленные углы позволяют выдерживать самые суровые условия. Также ему не страшны вода и пыли: степень защиты тут IP68/IP69K.

Еще одна "фишка" Oukitel WP33 Pro – огромный динамик. На пике громкость составляет 136 дБ, то есть она способна "перекричать" даже автомобильную сирену. Также не забыли про стандартные преимущества вроде большого 6,6-дюймового дисплея, камеры ночного видения и сразу 8/256 Гб памяти. Весит смартфон 577 г, толщина корпуса 2,72 см.

Смартфон уже появился на AliExpress. Оценили его в 510 долларов, но это без учета каких-либо купонов и скидок.

Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов на начало 2024 года. Так, лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.

А уже 17 января дебютирует Samsung Galaxy S24 – эта Android-линейка будет актуальна весь 2024 год. Компания собирается реализовать в ней все самые актуальные тренды и "фишки", а основной упор будет сделан на ИИ.

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