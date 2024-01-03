В центре внимания – возможности искусственного интеллекта.

Теперь официально: презентация серии смартфонов Galaxy S24 и других гаджетов Samsung случится 17 января. В центре внимания – возможности искусственного интеллекта.

Мероприятие начнется в 20:00 по киевскому времени и будет транслироваться на сайте Samsung и на YouTube.

Согласно утечкам, компания собирается реализовать в линейке Galaxy S24 все самые актуальные тренды и "фишки". Как минимум, мы слышали о спутниковой связи и титановой рамке, а батарею прокачают по технологии электромобилей, благодаря чему автономность станет еще внушительней.

Однако основной упор будет сделан на искусственном интеллекте (ИИ). С осени производитель продвигает бренд Galaxy AI, поэтому ждем от новинок много умных функций. Одна из таких – голосовой переводчик, который будет активироваться во время телефонных звонков и переводить речь в реальном времени.

В плане дизайна изменений серьезных изменений не предвидеться, если не считать плоский экран у топовой модели S24 Ultra. Примечательно, что Samsung, которая много лет назад и ввела моду на изогнутые дисплеи, заканчивает выпускать такие модели одной из первых.

Цены уже тоже известны: Galaxy S24 и S24+ будут стоить 900 и 1149 евро соответственно – это на €50 дешевле, чем предшественники. А вот S24 Ultra наоборот подорожает на €50 – флагманский камерофон обойдется в €1450.

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