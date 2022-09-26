Он предлагается по цене всего 235 долларов за начальную версию.

Компания ZTE, которая специализируется на доступных мобильных устройствах, выпустила свой новый смартфон Axon 30s. И похоже, что это самое доступное устройство на рынке с подэкранной фронтальной камерой.

Новинка напоминает прошлогодний Axon 30, но здесь добавили более свежее программное обеспечение и несколько новых функций камеры, а заодно уменьшили цену. сообщает GSMArena.

Технические характеристики ZTE Axon 30s:

Дисплей: 6,92", 2460×1080, OLED, 120 Гц;

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 870, 3,2 ГГц;

Память: 8/12 ГБ оперативной, 128/256 ГБ постоянной

Камера: 64 Мп (основная), 8 Мп (широкоугольник), 5 Мп (макро); 16 Мп (селфи);

Аккумулятор: 4200 мАч, быстрая зарядка (55 Вт);

Операционка: Android 12, MyOS 12.

Отличительной чертой гаджета стало расположение передней камеры внутри экрана – никаких вырезов и отверстий. Также внутри экрана находится сканер отпечатков пальцев.

Видео дня

Кроме того, смартфон оснащен выделенным чипом отображения экрана UDC Pro, который отвечает, чтобы яркость и цветопередача экрана в области "фронталки" соответствовали остальной части дисплея. Также упоминается, что широкоугольная камера имеет угол обзора 120°, а основной модуль умеет писать видео в разрешение 4K.

Цена вопроса – 1699 юаней (~8700 грн) за начальную версию 8+128 ГБ. Пока только в Китае, но вскоре смартфон должен появиться и на торговых площадках по типу AliExpress.

Другие интересные новинки на рынке смартфонов

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В то же время Vivo выпустила недорогой флагман X80 Lite с изменяющей цвет задней панелью – под воздействием ультрафиолета версия в золотом цвете превращается в оранжевую.

Также мы рассказывали, что в Китае вовсю штампуют Android-клоны топового iPhone 14 Pro Max. Внешне подделки настолько похожа на оригинал, что трудно заметить отличия, а просят за них до 70 долларов.

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