Из других "фишек" – продвинутая основная камера, дисплей с повышенной частотой обновления, а также наличие стереодинамиков и 4D-вибрации.

Флагманская линейка Vivo X80 пополнилась моделью среднего уровня X80 Lite 5G. Новинка, помимо всего прочего, поставляется с задней панелью, которая может менять окрас под действием света.

Из других особенностей – продвинутая основная камера, дисплей с повышенной частотой обновления, а также наличие стереодинамиков и 4D-вибрации.

Смартфону досталась 6.44-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением Full HD+, частотой обновления до 90 Гц и поддержкой HDR10+. В основе лежит процессор Dimensity 900 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Батарея на 4400 мАч поддерживает зарядку 44 Вт.

Видео дня

Что касается фотовозможностей, на задней части установлена 64-Мп основная камера, 8-Мп сверхширокоугольный объектив и 2-Мп макрокамера. Для съемки селфи в каплевидном вырезе спереди есть 50-мегапиксельная фронталка с автофокусом.

Устройство также получило меняющую цвет заднюю крышку – под воздействием ультрафиолета версия в золотом цвете превращается в оранжевую. Vivo X80 Lite уже поступил в продажу в Европе по цене 440 долларов (~16 400 грн).

Ранее УНИАН делился Топ-5 флагманских смартфонов с хорошим соотношением цена-качество. В список попали как новинки, так и выпущенные ранее устройства на Android, которые все еще актуальные для покупки в 2022.

Также публиковали рейтинг лучших смартфонов среднебюджетного сегмента, которые сейчас продаются ниже $300. В список попали модели от Realme, OnePlus, Xiaomi и Vivo.

Вас также могут заинтересовать новости: