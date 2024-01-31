По сути, это браузер, поисковик и нейросеть в одном приложении.

Создатели браузера Arc Browser, который считается "убийцей" Chrome, выпустили новое приложение для iPhone и iPad – Arc Search. Это тоже браузер, однако он отличается своим фокусом на поиске информации, а не просто просмотре веб-страниц.

Как пишет Gizmodo, поиск в браузере Arc Search не перенаправит в Google, а сам сходит по ссылкам в выдаче и сгенерирует персональную веб-страницу с самой важной информацией. Обозреватели называют его "любимым браузером для iPhone уже за считанные минуты после использования".

Сообщается, что результат поиска обрабатывается чуть дольше, чем происходит выдача в Google и других поисковиках, и в целом сравним по быстродействию с языковой моделью GPT-4, на которой работает ChatGPT.

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Из других фишек браузера – блокировка рекламы и трекеров. Еще он умеет автоматически архивировать открытые вкладки каждую ночь и отображать страницы в режиме чтения без отвлекающих элементов.

Приложение Arc Search доступно для iOS бесплатно. Приложение понимает запросы на украинском, однако ответы предоставляет только на английском языке.

Как стало известно ранее, Apple официально разрешила сторонние магазины приложений на iPhone. Они станут доступны в марте на iOS 17.4, но только для стран ЕС (по крайней мере пока). Также компания пообещала открыть доступ к NFC.

Ранее обозреватели выбрали 3 старые модели iPhone, которые можно смело брать в 2024 году. Одно из главных преимуществ смартфонов Apple в том, что даже если вы выберете модель 3-х ли 4-х летней давности, она тоже получит последнюю версию iOS.

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