Лучший экран на рынке смартфонов теперь у Samsung. Их новейший флагман обошел всех Android и iPhone-конкурентов.

В прошлом месяце корпорация Samsung представила флагманскую линейку Galaxy S24. Помимо ИИ-фишек и рекордной поддержки Android, новинкам есть чем похвастаться и в других областях: по итогам серии тестов DxOMark экран S24 Ultra получил наивысшую оценку и занял первую строчку соответствующего рейтинга.

Galaxy S24 Ultra набрал 155 балла, опередив всех конкурентов, включая серию Google Pixel 8 / 8 Pro, бывшего лидера рейтинга. Несмотря на критику за сходство с предшественником, новинка обошла его на 12 позиций.

Специалисты DxOMark высоко оценили в Galaxy S24 Ultra точность цветопередачи и качественную работу подсветки, хорошую читаемость в любых условиях, а также плавную работу тач-скрина. А благодаря антибликовому покрытию Gorilla Glass Armo картинка при ярком освещении выглядит более насыщенной, чем у конкурентов.

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Есть и пару минусов, но, учитывая место в рейтинге, они незначительные: при просмотре под углом можно заметить уход в зеленый или розовый оттенок, а минимальную яркость назвали слишком высокой для использования ночью или в темном помещении.

В актуальный на 2024 год топ также попали Galaxy Z Fold 5, Pixel Fold и Honor Magi5 Pro. Pro-модели iPhone 14 и iPhone 15 замкнули десятку лучших.

Напомним, что Galaxy S24 Ultra получил экран Dymanic AMOLED диагональю 6,8 дюйма с разрешением 3120 х 1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и LTPO.

По сравнению с прошлогодней моделью, экран Samsung S24 Ultra стал гораздо ярче и энергоэффективнее, а пиковая яркость достигает 2600 нит. А еще компания наконец-то повысила частоту ШИМ, благодаря чему экраны стали ощутимо меньше мерцать.

Ранее в ходе тестов выяснилось, что у Samsung Galaxy S24 Ultra куда лучше автономность, чем у iPhone 15 Pro Max. Южнокорейский флагман не только обошел Айфон, но и установил рекорд среди неигровых смартфонов.

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