В список попали модели от Google, OnePlus, Apple, Motorola и Samsung.

Середина года – отличное время для приобретения смартфонов. До конца 2023-го нас ждет не так много новинок, ведь почти все ожидаемые смартфоны уже дебютировали, более того, некоторые из них уже успели подешеветь с момента выхода.

Редакция техпортала ZDNET составила рейтинг самых качественных девайсов 2023 года из категории "топ за свои деньги". Топ разбит по предпочтениям и бюджету, а значит каждый найдет что-то для себя

Galaxy S23 Ultra – лучший флагман на Android

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По словам специалистов, Galaxy S23 Ultra является "самым совершенным смартфоном, который вы можете купить прямо сейчас". Он оснащен большим 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем, который обеспечивает качественное изображение как в самых ярких, так и в самых темных условиях, надежной батареей на 5000 мАч, четырьмя камерами сзади, которые помогут вам делать разнообразные снимки, и мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2.

Также подтверждено, что Galaxy S23 Ultra получит четыре основных обновления ОС, минимум до Android 17, а значит смартфон будет актуален как минимум до 2026 года. Причем он продолжит получать патчи безопастности до 2028 года.

Однако не обошлось и без минусов: быстрая зарядка по-прежнему ограничена 45 Вт, также некоторым телефон может показаться громоздким, особенно с чехлом. Кроме того, он стоит дороже, чем большинство флагманов на Android.

iPhone 14 Pro Max – лучший Айфон

Если более дешевые iPhone 14 представляют незначительное обновление по сравнению с 13-ко, то "прошки" – это большой скачок по сравнению со своим предшественником. Как 14 Pro Max, так и 14 Pro имеют постоянно включенный дисплей, а на смену устаревшей "челке" пришел вырез Dynamic Island,

Не менее важным апгрейдом является модернизированный аккумулятор, который теперь обеспечивает до 29 часов работы при полной зарядке. А с помощью быстрой зарядки 50% заряда восполняется всего за 35 минут.

Из недостатков обзорщики отметили функцию SOS, которая работает только в Америке и Канаде. Ну и традиционно большая цена, особенно при больших объемах хранения.

Google Pixel 7 Pro – лучший камерофон

Если вам нужен аппарат с упором на фото и видео, Pixel 7 Pro является самым лучшим и универсальным решением. Он оснащенный системой из трех камер во главе с основным датчиком на 50 МП и эксклюзивными программными фишками для дальнейших улучшений снимков.

Делать снимки с помощью "пиксельфона" в автоматическом режиме очень просто, без необходимости настраивать уровни ISO или экспозицию для получения идеального снимка. Как говорится в обзоре, это идеальный телефон типа "наведи и снимай". Минусы – быстрая зарядка ограничена 30 Вт. Также в ассортименте нет варианта с 1 ТБ, как у Apple/Samsung.

Лучшим складным смартфоном для покупки в 2023 году назвали Motorola Razr Plus с большущим дисплеем на крышке – на нем появляются уведомления и прочая полезная информация, а во время съемки он становится цифровым зеркалом.

Galaxy A54 в стиле флагманского S23 назвали лучшим бюджетным смартфоном. Он получил влагозащиту по стандарту IP67 и AMOLED-экран с частотой 120 Гц.

OnePlus 11 опережает флагманы Apple, Google и даже Samsung, когда речь идет о скорости зарядки. Аппарат поставляется с быстрой зарядкой SuperVooc мощностью 100 Вт, которая заряжается с 0% до 100% за 27 минут.

Ранее специалисты DxOMark назвал смартфон с самым лучшим экраном на сегодняшний день – им стал Pixel Fold. Складной смартфон Google опередил всех конкурентов, включая Apple и Samsung, которые традиционно славятся качеством дисплеев.

Мы привыкли, что наши телефоны работают непрерывно в режиме нон-стоп. Тем не менее, время от времени все же полезно перезагружаться. УНИАН подробно рассказывал, какие преимущества дает эта процедура.

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