В список вошли устройства Samsung, Motorola и OnePlus, тогда как Xiaomi места в рейтинге не нашлось.

Если вы в поисках бюджетного смартфона, редакция Engadget подобрала для вас несколько отличных вариантов в ценовом диапазоне от $100 до $300 (около 3500 грн-11 000 грн). Тут вам и Samsung, и Motorola, и OnePlus.

Журналисты отмечают, что на смартфон лучше тратить столько, сколько вы можете себе позволить, потому что некоторые функции может быть сложнее найти в более дешевых вариантах. Во-вторых, вы должны точно знать, чего больше всего хотите от телефона: камера, батарея либо производительность.

Среди рекомендаций выделяется OnePlus Nord N30 за 300 долларов, который на сегодняшний день предлагает наилучшее соотношение цены и возможностей благодаря мощному чипсету Snapdragon 695, 108-мегапиксельному основному сенсору, а также дисплею с частотой 120 Гц.

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Вдобавок он получил быструю зарядку на 50 Вт, с помощью которой батарея заряжается с 0% до 100% за 30 минут.

Продолжая тему бюджетников, можно рассмотреть к покупке Samsung Galaxy A14 5G ($200) и Galaxy A03s ($160). У обоих телефонов присутствует оптимальный процессор, батарея на 5000 мАч, и расширенная поддержка программного обеспечения, так что без обновлений не останетесь.

У Galaxy A14 5G, среди всего прочего, есть модуль NFC и тройная камера с 50-Мп датчиком во главе. А вот у Galaxy A03s лишь 32 ГБ внутренней памяти, так что без дополнительных трат на MicroSD карту не обойтись.

Для тех, кому нужен встроенный стилус и большая батарея подойдет Motorola Moto G Stylus (2023) за 200 долларов. По сути, это бюджетная и единственная альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на рынке.

Ранее УНИАН рассказывал о новом тренде в мире смартфонов в 2023 году. Сразу три бренда готовят смартфоны с рекордными 24 Гбайтами оперативной памяти. Сейчас на рынке смартфонов можно найти модели максимум с 18 ГБ ОЗУ, но в большинство флагманов, как правило, стоит 16 ГБ.

Первым смартфоном на рынке с 24 ГБ ОЗУ стал Red Magic 8S Pro. В тесте AnTuTu он сумел побить недавний рекорд, установленный флагманским чипом MediaTek. Не исключено, что 24 Гбайт ОЗУ тоже стали причиной столь высокой производительности.

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