Не многие знают, но при отключении роутера важно выдержать определенный период времени, прежде чем снова включить технику. Подобная перезагрузка позволит устранить временные ошибки и улучшить производительность сети.

В большинстве случаев основной причиной плохой работы вашего Wi-Fi-роутера является неправильное его размещение в квартире или доме. Однако иногда возникает ситуация, когда сетевая техника как бы "устает" и нуждается в перезагрузке.

Рассказываем, как за пару действий усилить сигнал Wi-Fi у себя дома, и куда его лучше всего поставить, чтобы домашний интернет стал быстрее.

Как усилить сигнал Wi-Fi у себя дома

Во-первых, убедитесь, что роутер находиться как можно выше от пола, потому что сигнал от него распространяется дугообразно. К примеру, если техника будет лежать на полу, то часть энергии будет по сути уходить в землю. Лучше всего не загораживать роутер различным хламом и тем более не размещать его рядом с другими электронными устройствами.

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Впрочем, иногда усилить сигнал Wi-Fi даже при правильной установке роутера не получится – в этом случае рекомендуется перезагрузить роутер по правилу "10 секунд". Его суть заключается в том, что нужно подождать десять секунд, прежде чем снова включать роутер в розетку.

Такая перезагрузка позволяет устранить временные проблемы с сигналом Wi-Fi и улучшить его качество, перезапустив все процессы. Этот совет часто дают интернет-провайдеры, когда их пользователи сталкиваются с проблемами в работе своих роутеров.

Впрочем, иногда даже несмотря на правильную установку оборудования и проделывание разных "трюков", плохой сигнал Wi-Fi никуда не девается – возможно, в этом случае пора задуматься о покупке нового роутера.

Многие пользователи до сих пор используют старые роутеры, работающие на частоте 2,4 ГГц. Технологии с того времени сильно улучшились, поэтому, как вариант, стоит рассмотреть замену старого роутера на более современный с поддержкой стандарта 802.11aх на 5 ГГц, также известном как "Wi-Fi 6". Прибавка к скорости точно гарантирована.

Ранее УНИАН рассказывал, какие вещи нельзя оставлять рядом с роутером. Какие-то из них могут вызывать сбои в работе самого роутера, другие – в работе устройств, находящихся поблизости. Также мы объясняли, почему важно отключать Wi-Fi на смартфоне на ночь.

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