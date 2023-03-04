Выключая интернет на ночь, аккумулятор телефона будет разряжаться гораздо медленнее, а ваш сон не потревожат оповещения или сообщения.

Многие из нас привыкли не отключать Wi-Fi и мобильный интернет на смартфоне на ночь, а некоторые вряд ли когда-нибудь задумывалась об этом. Однако, отключение интернета в ночное время может быть полезным сразу по нескольким причинам.

Вместе с тем специалисты советуют отключать на ночь не только интернет на смартфоне, но и сам домашний роутер. Так вы не только продлите ему жизнь, но и сэкономите на электроэнергии, которую потребляет Wi-Fi-роутер при постоянной работе.

Зачем отключать Wi-Fi на ночь – причины

Экономия заряда батареи. Отключенный от интернета смартфон "отдыхает" от работы вместе с вами и экономит заряд батареи – она разряжается гораздо медленнее, тем самым продлевая "жизнь" аккумулятора. Особенно это актуально для устройств старше 3-4 лет.

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Безопасность. При постоянно включенном Wi-Fi телефон может подключаться к другим сетям без вашего ведома, особенно если настройки Wi-Fi настроены на автоматическое подключение к сетям, которые телефон уже использовал. Это может представлять определенные риски безопасности, например, если телефон подключается к небезопасной или вредоносной сети Wi-Fi.

Снижение излучения. Даже в период, когда устройство не работает активно, оно все равно излучает SAR. Поэтому эксперты рекомендуют отключать Wi-Fi на ночь (а в идеале отложить телефон как можно дальше), чтобы снизить количество электромагнитного излучения, исходящего от него.

Меньше отвлекающих факторов. Если Wi-Fi оставить включенным на ночь, вам наверняка придет пара-тройка оповещений или сообщений, которые могут вас разбудить. Отключение Wi-Fi снизит количество отвлекающих факторов и улучшит качество вашего сна.

В целом, отключение Wi-Fi на ночь может быть полезным, но это зависит от ваших личных предпочтений и потребностей. Если вы по тем или иным причинам не хотите отключать Wi-Fi, можно настроить телефон так, чтобы он не подключался автоматически к небезопасным сетям и не выводил уведомления на экран в ночное время.

Ранее УНИАН делился советам, как ускорить домашний Wi-Fi до максимума. Они актуальны как для владельцев больших частных домов, так и жителям квартир с толстыми стенами.

Также рассказывали о полезных функциях Wi-Fi-роутера, которыми вы вряд ли пользуетесь. Такие дополнения "прокачают" вашу сеть и сделают ее еще более удобной при ежедневном использовании.

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