В первую очередь оно предназначено для предприятий и учебных заведений.

Google выпустила "операционку" Chrome OS Flex, ответвление от Chrome OS, которая призвана подарить вторую жизнь компьютерам с устаревшим железом.

Ее уже можно установить на Windows-ПК и Макбуки. Компания проверила работу на более чем 400 устройствах, пишет The Verge.

Chrome OS Flex практически ничем не отличается от обычной Chrome OS. Обе основаны на тем же исходном коде, поэтому обновление "операционок" будет происходить практически синхронно. Перефразируя, пользователи получают доступ ко всем возможностям системы, фирменному голосовому ассистенту и, само собой, маркетплейсу Google Play.

Как установить Chrome OS Flex

Образ тестовой сборки можно скачать на официальном сайте проекта, а затем установить с помощью USB-накопителя объемом не менее 8 ГБ. Chrome OS Flex распространяется бесплатно.

После установки старые компьютеры начнут включаться и работать быстрее, поскольку Chrome OS Flex не требовательна к железу: процессор Intel или AMD x86-64-bit, от 4 ГБ ОЗУ, от 16 ГБ ПЗУ и доступ к BIOS.

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