Настройте мессенджер так, чтобы он бережнее относился к вашим гигабайтам.

В условиях полномасштабной войны доступ к быстрой информация может быть вопросом жизни и смерти. Таковым для украинцев стал мессенджер Telegram с его официальными сообществами.

Однако чем больше времени мы в нем проводим, тем больше памяти он пожирает, и тем чаще встречаются зависания и подтормаживания. Мы собрали несколько советов, как вернуть Telegram к нормальной работе.

Откройте мессенджер и нажмите на боковое меню в правом верхнем углу;

Коснитесь пункта "Настройки" и действуем по инструкции на скриншотах.

Вдобавок рекомендуется предпринять еще одно действие, чтобы очищенный кэш не заполнился обратно за пару дней. Сделать это можно так:

Переместите ползунок на значение "3 дня", и нехватка свободного места на смартфоне перестанет вас беспокоить. Также не лишним будет отключить автоматическую загрузку фото и видео в Telegram, чтобы ускорить загрузку информации в группах и чатах,

Напомним, что по сообщениям украинских военных и разведки, враг будет уничтожать мобильную связь и интернет. Мы подготовили материал, как в таком случае оставаться на связи. Для этого есть оффлайн-мессенджеры.

Также мы рассказывали о браузерной онлайн-головоломке, играя в которую даже дети и подростки смогут внести свою лепту в борьбу с российской агрессией.

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