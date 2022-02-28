Благодаря простой механике игры даже дети и подростки смогут внести свою лепту в борьбу с российской агрессией.

Во Львове группа программистов разработала браузерную онлайн-головоломку для помощи Украине в борьбе с агрессией путинской России.

Что за игра

Playforukraine.live – это наша вариация всемирно известной головоломки "2048", где нужно складывать одинаковые числа в большие. Однако суть не в самой игре: каждый ход игрока приближает сайты РФ к блокировке.

По словам авторов, один игрок в течение часа может отправить более 20 тыс. запросов на сайты, обслуживающие оккупантов. Точный список таких ресурсов не объявляется в целях безопасности инициативы.

Что нужно для участия

Перейти по ссылке playforukraine.live.

Как заявили разработчики, эффект будет в разы сильнее, если открыть страницу с ПК.

При этом играть не обязательно. Даже если вы просто оставите открытой страницу на компьютере (или смартфоне), атака на сайты агрессора автоматически продолжается.

Важно! Если вы играете с территории Украины, не забудьте включить VPN, чтобы скрыть свой IP. Если вы играете из других стран, использование VPN не является обязательным.

В сложившейся ситуации украинцам нужно быть готовыми к работе мобильной связи с перебоями и даже к ее отсутствию. На выручку придут оффлайн-мессенджеры, в которых можно общаться без интернета. Рассказываем, как они работают.