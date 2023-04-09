Документ описывает технологию, которая позволит сделать прослушивание музыки через AirPods более "захватывающим и естественным".

Apple начала процесс работы над новыми обновлениями для будущих AirPods, и последний патент раскрывает планы компании в этой области. Описанная в нем технология направлена на то, чтобы сделать прослушивание музыки более "захватывающим и естественным", принимая во внимание акустику окружающей среды.

В описании патента описаны сценарии, когда, используя имеющиеся датчики, микрофоны и блок цифровой обработки сигналов, гарнитура сама распознает, где находится ее владелец – в машине, поезде, комнате, офисе и т. д.

Затем алгоритм отрегулирует звуковое давление, имитирует акустику окружающей среды, а также настроит параметры исходного аудио- или видеофайла. Исходя из представленных в документе чертежей, функция пространственного звука также играет ключевую роль.

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Пока неизвестно, реализует ли Apple функцию в следующем поколении AirPods и реализует ли вообще.

По данным Bloomberg, Apple всерьез намерена превратить свои наушники в бюджетный медицинский гаджет для слабослышащих. Также компания планирует добавить функции мониторинга состояния здоровья в будущие модели наушников. В частности, наушники научатся измерять температуру тела, пульс, интенсивность выделения пота и не только.

А меж тем весной-летом Аpple собирается выпустить обновленную версию AirPods Pro 2 с кейсом, в котором откажется от фирменного Lightning в пользу USB-C. Скорее всего, новый разъем будет единственным нововведением.

Также Apple уже в самое ближайшее время может представить второе поколение AirPods Max. Этот гаджет являются самым дорогим аудиопродуктом компании в линейке – на старте они стоили 550 долларов.

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