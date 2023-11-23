Последний раз она использовалась в iPhone SE третьего поколения.

Компания Apple больше не будет использовать в своих смартфонах технологию Touch ID, которая долгое время была важной особенностью телефонов начиная с iPhone 5. Последний раз она использовалась в iPhone SE 2022 года.

Как пишет портал MacRumors со ссылкой на отраслевых инсайдеров, Apple уже отключила большую часть оборудования, которая использовалась для производства соответствующих чипов.

Таким образом, можно уже точно утверждать, что следующий доступный iPhone SE получит более продвинутую технологию разблокировки по лицу Face ID. То есть всю линейку iPhone впервые будет отличать лицевое распознавание.

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Также инсайдеры опровергли ранние слухи относительно того, что Apple якобы планирует использовать подэкранные сканеры отпечатков пальцев в будущих iPhone. Вместо этого компания перейдет на подэкранный Touch ID. Впрочем, пользователям стоит запастись терпением – первый айфон с подэкранным Face ID выйдет не раньше 2026 года.

Есть информация, что Apple тестировала подэкранный Touch ID еще в линейке iPhone 13, но отказалась от него, поскольку у разработчика есть долгосрочная цель установить систему датчиков Face ID под дисплеем.

Каким будет iPhone 16: уже известны ключевые фишки следующего поколения

По ранним утечкам, iPhone 2024 года должны получиться очень интересными. Портал MacRumors перечислил 16 самых ожидаемых "фишек" и нововведений, которые Apple приберегла для следующего поколения.

Среди них – увеличенные дисплеи, искусственный интеллект и модель Ultra. Также, по слухам, Apple переделает систему охлаждения в новых айфонах, из-за чего они не будут перегреваться даже при пиковых нагрузках, в отличие от iPhone 15.

А меж тем Apple вовсю готовится к весенней презентации 2024 года. Там должны показать первые iPad с OLED-дисплеями. Ими станут 11-дюймовые и 13-дюймовые iPad Pro.

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