Впервые в истории Apple айфон сможет предложить автономность свыше 30 часов.

Будущий флагман Apple получит самый большой аккумулятор в истории iPhone. Об этом пишет портал MacRumors со ссылкой на источники в цепочке поставок.

Ранее уже сообщалось, что впервые за много лет смартфоны Apple увеличатся в размерах: iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат дисплеи 6,3 и 6,9 дюйма против 6,1 и 6,7 в нынешних моделях. Увеличенный корпус позволит, в том числе, установить более емкую батарейку.

По данным источника, емкость аккумулятора в iPhone 16 Pro Max составит 4676 мАч, что примерно на 5% больше, чем в 15 Pro Max. Вкупе с более новым чипом и оптимизацией iOS смартфон Apple впервые сможет предложить автономность свыше 30 часов.

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Также есть информация, что iPhone 16 Pro Max станет первым смартфоном, оснащенным супертелеобъективной перископической камерой с оптическим зумом вплоть до 15х. Эти нововведения позволят Apple сохранить различие между двумя устройствами "Pro" в этом году.

А пока Apple готовится к весенней презентации в конце марта, на которой представят новые ноутбуки и планшеты. Если слухи верны, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет, но и цена заметно вырастет.

Также до конца 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений, которые получат Type-C вместо Lightning. И еще у компании в планах бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

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