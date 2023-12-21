В последний раз Apple увеличивала дисплеи "прошек" в 2019 с линейкой iPhone 12.

Согласно актуальным слухам, в следующем году Apple увеличит диагонали экранов своих самых дорогих смартфонов – iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Размер составит 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.

Новые размеры дадут больше пространства для камеры, пишет MacRumors со ссылкой на инсайдеров. Так, например, в iPhone 16 Pro установят новый тип линзы телеобъектива – тетрапризму. Он неоднократно отражает свет, повышая качество съемки.

Увеличенный корпус позволит разместить тетрапризму в компактном корпусе 16 Pro. Как утверждает источник, именно из-за размера 15 Pro Apple сделала это новшество камеры эксклюзивом 15 Pro Max.

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В случае с iPhone 16 Pro Max размер дисплея вплотную приблизится к самым первым 7-дюймовым планшетам. При этом младшие iPhone 16 и 16 Plus в размерах относительно предшественников не вырастут.

Как отмечается, в последний раз Apple увеличивала дисплей iPhone Pro еще в 2019 году: тогда iPhone 12 Pro вырос с 5,8 дюймов до 6.1", а экран 12 Pro Max увеличился до 6,7 дюймов против 6,5" по сравнению с предшественником.

iPhone 16 представят на осеннем мероприятии 2024 года. Все слухи и утечки указывают на то, что они будут куда интереснее iPhone 15.

Среди потенциальных улучшений – увеличенные дисплеи, функции на базе ИИ и мощные чипсеты. Также, по слухам, Apple переделает систему охлаждения в новых Айфонах, из-за чего они не будут перегреваться даже при пиковых нагрузках, в отличие от iPhone 15.

Кроме того, Apple распространит одну из главных "фишек" iPhone 15 Pro и 15 Pro Max на всю будущую линейку iPhone 2024 года. Речь идет о настраиваемой кнопке Action Button.

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