Кроме того, Трамп публично призвал Путина "отвести всю военную агрессию против территорий по всей Европе".

Президент США Дональд Трамп в очередной раз защитил свои отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. Произошло это после того, как президент Украины Владимир Зеленский назвал их дружбу "странной" и даже сравнил ее с тем, если бы кто-то во время Второй мировой войны дружил с Адольфом Гитлером - диктатором нацистской Германии.

Выступая перед журналистами, Трамп заявил: "Мы хотим заключить сделку. Мы хотим остановить убийства. Я мог бы прийти и сказать: "Вы мне не нравитесь!" - и тогда у нас была бы та же самая проблема, которая уже есть между Зеленским и Путиным". По его словам, самая большая проблема этого урегулирования как раз и заключается в том, что два лидера ненавидят друг друга, пишет The Washington Post.

Еще раньше Трамп опубликовал в соцсетях заявления, в которых одновременно предостерег Украину от расширения войны и призвал Россию "отступить" со своей военной агрессией в Европе.

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Попытки урегулирования войны в Украине

Сообщается, что недавно Трамп встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После этого альянс выпустил совместное заявление обоих лидеров.

В нем Россию призвали избегать "любых действий, которые намеренно или ненамеренно расширяют войну, а также говорится о важности как можно быстрее достичь мирного урегулирования войны".

Правда, когда Трамп опубликовал это же заявление в своей соцсети Truth Social, он добавил в него слово "Украина": "Мы также очень долго говорили о важности того, чтобы Россия и Украина избегали любых действий, которые намеренно или ненамеренно расширяют войну, а также о важности как можно быстрее достичь мирного урегулирования войны". В остальном заявление ничем не отличалось от того, что было опубликовано на сайте НАТО.

В отдельном посте Трамп также сообщил, что они с Путиным "провели много времени за разговором" в Шэньчжэне. И говорили они о том, как Трамп "хотел бы, чтобы Путин отвел всю военную агрессию против территорий по всей Европе". Это, по словам американского лидера, нужно для того, чтобы можно было как можно быстрее достичь мирного соглашения "между Россией и Украиной".

При этом сам Трамп так и не уточнил, какие именно военные действия в Европе он имел в виду. Все эти высказывания прозвучали на фоне того, как Украина продолжает активные удары по российской внутренней нефтегазовой инфраструктуре.

Параллельно Киев усиливает и свою кампанию против российского военно-морского и коммерческого флота. Так, в прошлые выходные украинские морские дроны атаковали российские военные корабли и грузовые суда сразу в Средиземном и Балтийском морях.

При этом, западные чиновники уже не раз предупреждали, что Россия действует все более безрассудно. По их словам, Кремль пытается запугать Европу и ослабить ее поддержку Украины. Так, этим летом в Германии возле грузового самолета в аэропорту был найден дрон, набитый взрывчаткой, который, как установили, был связан с Россией.

А на прошлой неделе российские ракеты и дрон нарушили воздушное пространство Польши и упали на юго-востоке страны. В Варшаве тогда назвали этот инцидент "провокацией". Правда, Трамп отмахнулся от этого, заявив, что это была просто "ошибка".

Другие новости о Трампе

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп нашел новую причину для вторжения Путина в Украину. Он упомянул о том, что Россию исключили из G8 (ныне – G7) за аннексию Крыма, и это крайне "оскорбило" Путина. При этом он подчеркнул, что не проголосовал бы за исключение России из этого формата, будь он президентом.

Кроме того, мы также рассказывали, что новый Конгресс США обещает заставить Трампа поддержать Украину. Демократы признают, что их влияние будет иметь ограничения. Тем не менее, они говорят, что подход законодателей к последним двум годам президентства Трампа будет кардинально отличаться.

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