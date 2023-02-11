Ожидается, что базовые модели iPhone (2023) будут более сбалансированным, чтобы сократить пропасть между дешевыми и дорогими версиями.

Одним из главных нововведений в актуальной линейке iPhone 14 стал 48-мегапиксельный датчик с высоким разрешением для основной камеры. Однако он достался только "прошкам", тогда как более дешевым версиям пришлось довольствоваться 12-Мп камерами.

Согласно последним слухам, с релизом iPhone 15 состоится переход базовых версий на 48-мегапиксельную камеру – то есть, в четыре раза больше, чем сейчас.

Также упоминается, что базовые модели iPhone 15 наконец-то избавятся от "моноброви" на экране, которая впервые появилась еще в 2017 году. Таким образом, все модели грядущих айфонов будут иметь новый вырез Dynamic Island, впервые появившийся в iPhone 14 Pro.

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Разница между iPhone 15 и 15 Pro будет не такой большой

Презентация линейки iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года. Ожидается, что базовые модели в этом году будут более сбалансированным, чтобы сократить пропасть между дешевыми и дорогими версиями.

Помимо новой камеры и Dynamic Island, iPhone 15 и 15 Plus получат новый процессор Apple A16, разъем USB-C и изогнутые грани. Эксклюзивным для Pro-моделей будет еще более быстрый процессор A17, увеличенный объем ОЗУ до 8 ГБ и, по слухам, отказ от физических кнопок.

Самые значительные изменения Apple припасла для модели Ultra. Эта версия айфона получит титановый корпус со скругленными краями и плоским экраном в стиле Apple Watch Ultra, двойную селфи-камеру, а на задней панели наконец появится перископный телеобъектив.

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