Главным изменением модуля камер в 15-м модельном ряде станет появление перископа.

Следующие номерные айфоны, которые выйдут этой осенью, получат перископическую камеру с пятикратным оптическим увеличением изображения.

Новая информация об iPhone 15 поступила от информатора Джеффа Пу, на счету которого не один правдивый слив информации. По его словам, Аpple в данный момент ведет переговоры с компанией Zhejiang Lante Optics – именно она будет поставлять перископные объективы для iPhone 15 Pro и 15 Ultra.

Слухи о том, что в iPhone появится перископ, ходят уже несколько лет, и многие фанаты яблочной продукции очень ждут этого нововведения – особенно на фоне того, что первые Android-смартфоны с перископами появились на рынке еще в 2021 году.

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Джефф Пу утверждает, что новый телеобъектив получит сложную систему линз для преломления света, и при сохранении прежних размеров обеспечит не только улучшенное качество снимков с зумом, но и возможность приближения с кратностью 5× и выше. Если все пойдет по плану, то Zhejiang Lante Optics отгрузит Apple до 100 миллионов таких объективов.

Ранее несколько источников, в том числе Минг-Чи Куо, тоже говорили, что в новых айфонах появится перископическая камера. Ожидается, что Apple будет использовать в перископах сенсор размером в треть видиконовского дюйма. Его разрешение составит 12 Мп, а светосила – f/2.8 при оптическом увеличении в 5–6 раз.

iPhone 15: что еще известно

Презентация линейки iPhone 15 состоится в сентябре-октябре 2023 года. В линейке будет четыре модели, и, очевидно, разница между обычными и флагманскими версиями станет еще существеннее.

По данным инсайдеров, iPhone 15 Pro и 15 Ultra получат более быстрый процессор A17 Bionic, увеличенный объем ОЗУ до 8 ГБ и полностью лишатся физических кнопок. Ultra-модель дополнительно получит корпус из титанового сплава, улучшенную селфи-камеру и более "живучую" батарею. Впрочем, пока неясно, станет модель Ultra заменой Pro Max, или она будет добавлена ​​в качестве пятого варианта в линейку.

Базовые модели iPhone 15 будут представлять собой слегка улучшенные 14-е модели. 60-герцовые дисплеи никуда не денутся, но они таки получат новый интерактивный вырез, появившийся в iPhone 14 Pro.

Кроме того, Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

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