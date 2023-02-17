Среди главных изменений – скругленные края корпуса, уменьшенные рамки вокруг дисплея, а также обещанный порт USB-С.

Журналисты 9to5Mac опубликовали рендеры грядущего смартфона iPhone 15 Pro, выпуск которого предположительно состоится осенью 2023 года. Как утверждается, изображения воссоздают CAD-рендеры, полученные от некой китайской фабрики.

Одно из самых заметных изменений – скругленные края корпуса, причем как рамки, так и стекла. Дизайн напоминает корпусы MacBook Pro (2021) или MacBook Air (2022). По словам журналистов, такое исполнение повышает удобство пользования смартфоном.

Выступ камеры на задней панели становится еще толще. Это, скорее всего, указывает на то, что Apple обновила конфигурацию камер новыми датчиками или объективами. Компоновка сенсоров остается такой же, как у iPhone 14 Pro, с тремя объективами и сканером LiDAR, расположенными в квадратном модуле.

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Регуляторы громкости на боковой панели, похоже, теперь сенсорные, а не физические. Об этом говорили ряд инсайдеров ранее, в том числе Мин-Чи Куо. Кнопка питания тоже выглядит переработанной: она стала меньше и с более заметными скруглениями, как у емкостных кнопок.

Еще пара изменений – уменьшенные рамки вокруг дисплея, а также порт USB-C, которым с 2024 года должна снабжаться вся портативная техника. Отказ от Lightning подтверждается фотографией от другого источника.

Ранее Apple уже подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. Этого требует европейское законодательство.

Однако недавно появился слух, что Apple может ограничит работу сторонних кабелей USB-C с iPhone 15, из-за чего уже имеющиеся у пользователей кабели USB-C могут оказаться несовместимыми (или частично совместимыми) с айфонами.

Также "проскакивал" инсайд, что младшие модели, iPhone 15 и 15 Plus, останутся с прежней скоростью передачи данных на уровне USB 2.0. Зато порты iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут поддерживать "как минимум" USB 3.2 или Thunderbolt 3.

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