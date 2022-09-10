Раньше возможность репоста публикаций достигалась сторонними инструментами.

Популярная соцсеть Instagram одной из последних готовится предоставить своим пользователям возможность репостить фото и видео-контент других людей.

Об этом изданию TechCrunch рассказал представитель Meta.

Принцип работы будет схож со Stories. Люди смогут делиться тем, что им нравится, а создатели оригинального контента – получать признание за свою работу – рассказал представитель соцсети. Видео дня

По его словам, тестирование начнется уже в самое ближайшее время среди отдельных пользователей.

TechCrunch отмечает, что работа над соответствующей функцией ведется как минимум с мая – тогда свидетельства ее присутствия в приложении обнаружил один из разработчиков. Значок репоста публикаций будет доступен в меню "Поделиться", под чужие посты также выделят отдельную вкладку в профилях пользователей.

Ранее УНИАН уже писал, что в Instagram появилась поддержка NFT. В Украине это одна из важных технологий для помощи ВСУ – в июле стало известно, что украинский NFT-музей войны собрал более 1 млн долларов.

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