За эти средства уже приобрели автомобили на передовую, необходимую технику и амуниции.

Первый в Украине NFT-музей войны собрал более $1 000 000 для наших военных. За эти средства уже приобрели автомобили на передовую, необходимую технику и амуниции.

Об этом сообщили в телеграм-канале Минцифры.

Как пояснили в министерстве, все вырученные средства от продажи предыдущих двух NFT-коллекций команда проекта перевела криптофонду Aid For Ukraine в помощь Вооруженным Силами.

Туда же будут направлены средства от продажи третьей NFT-коллекции Warline, которая уже доступна на сайте музея. Виртуальные экспонаты отражают ход военных событий с начала российского вторжения - говориться в сообщении.

Подробнее о NFT-музее

В конце марта сообщество художников NFT вместе с Минцифры запустили первый в Украине NFT-музей войны.

Цель музея - распространить правду о российских военных преступлениях среди мирового диджитал-сообщества и собрать средства на поддержку Украины. Все произведения представлены в цифровом виде NFT-токенов и их каждый может приобрести онлайн.

Добавим, что NFT – это единица данных в цифровой книге, которая называется блокчейном, где каждый NFT может представлять уникальный цифровой элемент, и поэтому каждый из них не взаимозаменяемый.

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