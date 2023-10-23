Пользователям разрешат создавать опросы в комментариях к своим публикациям.

Компания Instagram начала тестировать новую функцию, которая позволяет создавать опросы в комментариях к вашим публикациям.

Как стало известно журналистам Engadget, хотя это нововведение еще недоступно всей аудитории Instagram, "скоро" она станет стандартным для всех аккаунтов.

Опросы можно будет добавлять под комментариями как к обычным публикациям в ленте, так и к Reels. Для этого нужно нажать на стикер голосования, написать текст опроса и добавить варианты ответа. В целом, алгоритм действий точной такой же, как при проведении опроса в "Историях".

Видео дня

Единственное, что пока неясно, как долго опросы будут оставаться открытыми после их публикации, и будет ли у пользователей возможность установить конкретные временные рамки, в течение которых опросы будут открыты для голосования, как, например, в твиттере.

Как пишет Engadget, в последние месяцы Instagram активно работает над тем, чтобы сделать свой раздел комментариев более интерактивным. Не так давно в соцсеть добавили возможность публиковать GIF-файлы в комментариях, также платформа тестирует варианты более персонализированного опыта работы с "Историями".

Напомним, этим летом Instagram запустил приложение-конкурент для Twitter под названием Threads. За пару дней с момента запуска он собрал 100 млн пользователей, однако после бума регистрации дела у соцсети Цукебрега выглядят неутешительно.

В то же время владелец X/Twitter Илон Маск подумывает о блокировке соцсети в Европе из-за новых законов. К слову, именно из-за них Meta Цукерберга так и не запустила Threads в странах Евросоюза.

Вас также могут заинтересовать новости: