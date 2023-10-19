Миллиардер считает, что это проще, чем выполнять требования закона о цифровых услугах, который вступил в силу в ЕС в этом году.

В последние недели Илон Маск раздумывал о возможности выхода соцсети Х/Twitter, которую он купил осенью прошлого года, с европейского рынка путем блокировки сервиса для посетителей из ЕС. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на источники.

Маск "все больше разочаровывается" необходимостью соблюдать закон ЕС о цифровых услугах. Миллиардер как минимум дважды в этом году встречался с комиссаром Евросоюза по вопросам внутренней торговли и услуг Бретоном Тьерри, пытаясь понять, что должен сделать Twitter, чтобы соответствовать требованиям DSA.

После обеих встреч с комиссаром Евросоюза у Илона Маска, как отмечается, "кончилось терпение".

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По данным аналитической компании Apptopia, на Евросоюз приходится около 9% глобальной ежемесячной активной пользовательской базы X, хотя ежедневное использование значительно снизилось за последние три месяца, упав между 10% и 40% по всему региону. Загрузки и использование снизились почти во всех странах, в которых работает сервис.

Что известно о законе о цифровых услугах (ЕС)

Закон о цифровых услугах предписывает крупных технологическим интернет-платформам ограничивать распространение "вредоносного и нелегального контента" и раскрыть принцип работы рекомендательных алгоритмов.

Как отмечает Business Insider, прецедент ухода сервиса с европейского рынка из-за местного законодательства есть. Meta Цукерберга так и не запустила свое новое приложение Threads в ЕС из-за жестких требований к приватности пользователей.

Ранее также стало известно, что соцсеть Илона Маска X теперь просит денег просто за публикацию постов. Всего 1 доллар в год и пока только в двух странах мира. Это мера для защиты от спама и другой активности ботов.

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