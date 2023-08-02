Техногиганты обязались перед Белым домом разработать предупреждения, которые бы информировали пользователей, что контент создан с помощью ИИ.

Іnstagram, похоже, работает над новыми предупреждениями, которые будут показывать пользователям, что в создании контента играл роль искусственный интеллект.

Исследователь приложений Алессандро Палуцци, который часто открывает новые функции еще до того, как их официально анонсируют, опубликовал скриншот страницы в приложении Instagram, на котором написано: "Meta или автор говорит, что этот контент создан или отредактирован с помощью ИИ".

В специальном сообщении говорится, что в посте содержится изображение, которое было "сгенерировано с помощью meta AI", и дается краткое объяснение того, что такое генеративный искусственный интеллект.

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В настоящее время неясно, насколько автоматизированной будет система маркировки Instagram, и в какой степени она будет полагаться на то, что пользователи сами будут сообщать, когда искусственный интеллект использовался для создания или редактирования изображения.

Разоблачение искусственного интеллекта в соцсетях

Несмотря на то, что развитие искусственного интеллекта еще в зачаточном состоянии, его уже активно используют для создания дезинформации. К примеру, в начале года в Сети стала вирусной фотография с Папой Римским в пуховой куртке, которая была сгенерирована с помощью ИИ.

Meta вместе с другими крупными игроками на рынке, работающими с искусственным интеллектом, включая Google, Microsoft и OpenAI, взяли перед Белым домом обязательства по ответственному развитию искусственного интеллекта. Помимо инвестирования в исследования кибербезопасности и дискриминации, одно из обязательств включало разработку предупреждений, которые информировали бы пользователей, что контент был создан с использованием ИИ.

Google ранее уже анонсировала новый инструмент, который должен облегчить пользователям определение того, было ли изображение создано с помощью ИИ.

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