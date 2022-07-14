В первую очередь речь идет о линейке iPhone 15, которую компания покажет в 2023 году.

Известный инсайдер Мин-Чи Куо раскрыл интересную информацию о грядущих моделях айфонов, которые появятся в ближайшие два года. Как минимум, одна из моделей линейки iPhone 15, впервые за всю историю компании, будет оснащена перископической камерой.

Данный апгрейд позволит в разы улучшить зум на смартфонах без потери исходного качества, пишет GSMArena.

По данным источника, Apple будет использовать в перископах сенсор размером в треть видиконовского дюйма. Его разрешение составит 12 Мп, а диофрагма – F/2.8, которая обеспечит 5- или 6-кратное оптическое приближение.

В перископической камере линзы и датчик расположены под углом, а свет проникает через систему зеркал. Такая схема позволяет отодвинуть объектив от матрицы для большего зума без увеличения габаритов смартфона.

В то же время в 2024 году перископический сенсор уже достанется iPhone 16 Pro наряду с iPhone 16 Pro Max. Что касается iPhone 14 (2022), то их оснастят обновленным датчиком камеры на 48 Мп, что позволит снимать видео в 8К.

Если ничего не изменится, презентация линейки iPhone 14 P состоится в сентябре. К слову, ранее была информация, что из-за новой волны "коронавирусной истерии" в Китае Apple не успеют вовремя наладить производство 14-й серии.

Помимо очевидных айфонов, Apple готовит массовые обновления практически всех своих устройств: от "умных" часов и планшетов до наушников и компьютеров Mac.

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