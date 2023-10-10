Без подписки Premium, "сидеть" и общаться на платформе становится все сложнее.

Илон Маск продолжает реформировать купленную соцсеть Х/Twitter. Новый элемент управления позволяет пользователям блокировать комментарии на свои публикации от бесплатных аккаунтов. То есть, если у вас нет подписки Premium, вы не сможете участвовать в обсуждениях определенных постов.

Функция доступна всем пользователям X (даже без подписки) и, по словам Маска, "должна сильно помочь в борьбе со спам-ботами". Противники функции указывают на существование ботов с верифицированными галочками и то, что алгоритмы отдают предпочтение ответам платных аккаунтов, что, в свою очередь, уменьшает диверсификацию мнений в дискуссиях.

Как отмечают профильные СМИ, этот шаг был сделан на фоне сообщений о том, что Маск хочет ввести в Twitter три уровня премиум-подписки. Сейчас подписка стоит 8 долларов в месяц, а ее еще хотят разделить на базовый, стандартный и плюс-уровни. Уровень будет зависеть от количества показываемой рекламы.

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Также соцсеть тестирует новый тип скрытой кликбейт-рекламы, которая не обозначается как таковая. В этих рекламных сообщениях не раскрывается информация о том, кто их разместил, и пользователи не могут заблокировать, поставить лайк или подать жалобу на них.

Как видно на скриншоте, подозрительная реклама содержит изображение и текст с элементами кликбейта и выглядит подобно спаму, который часто появляется в нижних разделах веб-сайтов. При нажатии на такое сообщение происходит переадресация на внешний ресурс.

Как сообщал УНИАН, новая политика Маска в Twitter (X) способствует распространению российской пропаганды. Охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов значительно возросли в первой половине 2023 года, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Х.

А ранее в этом месяца стало известно, что против компании X Corp. был подан иск в Федеральный суд Флориды со стороны юридической маркетинговой компании. Она утверждала, что новое название социальной сети Илона Маска нарушает права на ее товарный знак, включающий букву "x".

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