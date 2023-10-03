"X" включен в сотни федеральных товарных знаков, принадлежащих таким компаниям, как Microsoft и Meta Platforms.

Против компании X Corp, ранее известной как Twitter, был подан иск в федеральный суд Флориды со стороны юридической маркетинговой компании, которая утверждает, что новое название социальной сети Илона Маска нарушает права на ее товарный знак, включающий букву "X".

В иске компании X Social Media утверждается, что ребрендинг Twitter в X Corp вызовет замешательство среди потребителей.

Как пишет Reuters, это, судя по всему, первый из многочисленных споров о товарных знаках с компанией Маска по поводу буквы "X", которая обычно используется в технологическом брендинге.

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"X" включен в сотни федеральных товарных знаков, принадлежащих таким компаниям, как Microsoft и Meta Platforms. В прошлом месяце X Corp подала заявку на регистрацию собственных товарных знаков в США, касающихся этой буквы.

X Social Media со штаб-квартирой в Уиндермире, штат Флорида, - это рекламное агентство, специализирующееся на судебных процессах по массовым правонарушениям. На его веб-сайте говорится, что Джейкоб и Розанна Малерб основали агентство в 2015 году, чтобы связывать жителей Флориды с адвокатами после разлива нефти Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.

В иске говорится, что агентство использует название "X Social Media" с 2016 года и владеет охраняющим его федеральным товарным знаком. Компания заявила, что инвестировала более 400 миллионов долларов в рекламу в Facebook для привлечения потенциальных клиентов.

Компания заявила, что ребрендинг Twitter уже сбил с толку клиентов и привел к потере доходов.

"За короткое время X Corp воспользовалась своим влиянием в социальных сетях, маркетинговыми ресурсами и общей общенациональной известностью, чтобы доминировать в восприятии потребителями своего знака "X", - говорится в иске.

X Social Media обратилась в суд с просьбой заставить компанию Маска прекратить использовать имя "X" и потребовала неназванную сумму денежной компенсации.

Переименование Twitter - что известно

Как сообщал УНИАН, в июле этого года американский миллиардер Илон Маск опубликовал в Twitter новый логотип "X" вместо известной синей птицы и фактически переименовал известную социальную сеть.

Позже стало известно, что решение Маска изменить бренд Twitter на X может может столкнуться с юридическими трудностями, поскольку другие компании, включая Meta и Microsoft, уже имеют права интеллектуальной собственности на одну и ту же букву.

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