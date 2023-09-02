Охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов значительно возросли в первой половине 2023 года, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Х.

Соцсеть X Илона Маска (ранее Twitter) сыграла важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего числа людей, чем до начала войны. Как сообщает The Washington Post, об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на этой неделе Европейской комиссией.

"В течение 2022 года аудитория и охват прокремлевских аккаунтов в социальных сетях существенно увеличились по всей Европе", — говорится в исследовании. "Предварительный анализ показывает, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще больше возросли в первой половине 2023 года, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter", - отмечает издание.

Исследование было проведено некоммерческой аналитической группой Reset, которая выступает за более строгий надзор за цифровыми платформами. Отмечается, что в исследовании Reset полагался на общедоступную информацию, такую ​​как количество взаимодействий, которые проблемный контент привлек к людям, которые не подписались на аккаунт, который его опубликовал.

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Так, исследование показало, чтокроме X Маска распространение роспропаганды также было значительным в Instagram, Telegram и Facebook, принадлежащих корпорации Meta.

"В абсолютных цифрах прокремлевские аккаунты продолжают охватывать наибольшую аудиторию на платформах Meta. Между тем, размер аудитории поддерживаемых Кремлем аккаунтов в Telegram увеличился более чем втрое", — говорится в исследовании.

Хотя основным периодом исследования был 2022 год, "охват прокремлевских аккаунтов увеличился в период с января по май 2023 года, при этом средняя вовлеченность на онлайн-платформах выросла на 22 процента", обнаружил Reset. "Однако этот рост охвата был во многом обусловлен Twitter, где вовлеченность выросла на 36 процентов после того, как Илон Маск решил отменить меры по смягчению последствий для аккаунтов, поддерживаемых Кремлем, утверждая, что "все новости являются в некоторой степени пропагандой".

Маск экспериментирует со стандартами безопасности в X

Маск после покупки Twitter, которую позже переименовал в X, активно экспериментировал с процессом верификации аккаунтов в поиске способа увеличить монетизацию сети. Теперь синюю галочку может получить кто угодно за $8 в месяц. Параллельно Twitter экспериментирует с алгоритмической лентой – теперь в ней появляются только верифицированные аккаунты.

В начале марта BBC опубликовала результаты собственного журналистского расследования, показавшего, что Twitter перестал бороться с российской и китайской пропагандой. Как выяснилось, Маск просто уволил команду, отвечающую за модерацию контента.

Кроме того, в апреле Twitter снял ограничения с аккаунтов Кремля - теперь аккаунты Путина и российского МИДа рекомендуются пользователям безо всяких ограничений.

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