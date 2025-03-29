Мошенники начали 'прятать' в RTX 4090 устаревшие видеокарты: как это выглядит

В сети появляется все больше сообщений о новом всплеске продаж поддельных видеокарт, в особенности в Китае.

В сети появляются сообщения о новом мошенничестве с видеокартами, когда Nvidia RTX 3090 выдают за более мощную RTX 4090. Мошенники не просто меняют наклейки, а буквально модернизируют сами графические процессоры, чтобы обмануть покупателей.

Согласно отчетам, мошенники берут RTX 3090 и заменяют маркировку графического процессора GA102 на AD102, используемого в RTX 4090. Вместе с тем они ламинируют GPU, чтобы скрыть следы модификации.

Эти поддельные карты продаются на маркетплейсах, форумах и сайтах объявлений, а также при помощи соцсетей и мелких интернет-магазинов. Однако после покупки владельцы обнаруживают, что производительность устройства не соответствует заявленным характеристикам RTX 4090. Некоторые из них лишены даже GPU и чипов памяти

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Одна из таких видеокарт была предложена по крайне низкой цене в 550 долларов, так как продавец позиционировал ее как неисправный продукт, требующий ремонта. Покупатель планировал восстановить устройство, но вскрытие показало, что видеокарта не является оригинальной RTX 4090.

Выявить признаки подделки можно лишь после разборки видеокарты. Причем распознать подмену может только опытный энтузиаст или специалист по ремонту, так как фальшивка выполнена с поразительной точностью и вниманием к деталям.

Тем не менее эксперты сразу замечают несоответствия: мошенники шлифуют GA102 и "переименовывают" его в AD102. Другой отличительной чертой фальшивки являются подозрительные чипы памяти, не имеющие никакой видимой маркировки.

Ранее техноэксперты проверили, актуальны ли видеокарты с 8 ГБ памяти в 2025 году. Для сравнительного тестирования были выбраны GeForce RTX 4060 Ti с 8 и 16 ГБ видеопамяти.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. GeForce RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а число геймеров, отдающих предпочтение Windows 10, увеличилось.

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