На маркетплейсах появляется все больше поддельных видеокарт RTX 4090 / фото TechSpot

В сети появляются сообщения о новом мошенничестве с видеокартами, когда Nvidia RTX 3090 выдают за более мощную RTX 4090. Мошенники не просто меняют наклейки, а буквально модернизируют сами графические процессоры, чтобы обмануть покупателей.

Согласно отчетам, мошенники берут RTX 3090 и заменяют маркировку графического процессора GA102 на AD102, используемого в RTX 4090. Вместе с тем они ламинируют GPU, чтобы скрыть следы модификации.

Эти поддельные карты продаются на маркетплейсах, форумах и сайтах объявлений, а также при помощи соцсетей и мелких интернет-магазинов. Однако после покупки владельцы обнаруживают, что производительность устройства не соответствует заявленным характеристикам RTX 4090. Некоторые из них лишены даже GPU и чипов памяти

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Одна из таких видеокарт была предложена по крайне низкой цене в 550 долларов, так как продавец позиционировал ее как неисправный продукт, требующий ремонта. Покупатель планировал восстановить устройство, но вскрытие показало, что видеокарта не является оригинальной RTX 4090.

Мошенники начали 'прятать' в RTX 4090 устаревшие видеокарты: как это выглядит

Выявить признаки подделки можно лишь после разборки видеокарты. Причем распознать подмену может только опытный энтузиаст или специалист по ремонту, так как фальшивка выполнена с поразительной точностью и вниманием к деталям.

Тем не менее эксперты сразу замечают несоответствия: мошенники шлифуют GA102 и "переименовывают" его в AD102. Другой отличительной чертой фальшивки являются подозрительные чипы памяти, не имеющие никакой видимой маркировки. 

Мошенники начали 'прятать' в RTX 4090 устаревшие видеокарты: как это выглядит

Ранее техноэксперты проверили, актуальны ли видеокарты с 8 ГБ памяти в 2025 году.  Для сравнительного тестирования были выбраны GeForce RTX 4060 Ti с 8 и 16 ГБ видеопамяти.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. GeForce RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а число геймеров, отдающих предпочтение Windows 10, увеличилось.

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