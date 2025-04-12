Можно сэкономить почти 20 фунтов.

В Великобритании появилась интересная версия RTX 5070 от Gainward, которая продаётся по цене ниже рекомендованной розничной.

На данный момент она стоит 518.99 фунтов (28 тысяч гривен), что позволяет немного сэкономить по сравнению с ценой, установленной Nvidia. Это предложение доступно на сайте Overclockers UK и, возможно, является частью временной распродажи, поэтому не стоит ожидать, что такие цены будут распространяться на весь рынок.

Модели RTX 5070 в Великобритании, как правило, остаются на уровне первоначальной рекомендованной цены. Nvidia официально выпустила карту по цене 539 фунтов, а позже снизила её до 529 фунтов. Это, конечно, с учётом НДС для европейских покупателей, что добавляет около 100 фунтов к финальной стоимости.

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Также нужно отметить, что новость о таком предложении разлетелась уже далеко за пределы Англии, поэтому доставку конкретно этой модели можно заказать только по Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее мы рассказывали, что китайские RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти оказались дешевле, чем новые RTX 5090. Кроме того, модифицированные RTX 4090 поставляются сразу с водяным охлаждением.

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