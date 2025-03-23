Китайские RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти оказались дешевле, чем новые RTX 5090

Кроме того, модифицированные RTX 4090 поставляются сразу с водяным охлаждением.

В Китае начали продавать необычную версию RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти. Эта модель получила кастомное охлаждение с предустановленной системой жидкостного охлаждения и стоит около 3400 долларов, что даже дешевле, чем RTX 5090 у перекупов.

Внешне видеокарта отличается от стандартной версии, но в остальном это всё тот же флагманский GPU AD102 с 16384 CUDA-ядрами, 384-битной шиной и памятью GDDR6X. Основное изменение - удвоенный объём видеопамяти, что делает её интересной для профессиональных задач, связанных с 3D-рендерингом, обработкой видео и искусственным интеллектом.

Первые фотографии устройства появились в сети благодаря пользователям Reddit. Они подтвердили, что на коробке и в программных утилитах указаны 48 ГБ VRAM, а сама карта использует кастомное охлаждение BYKSI. В диспетчере задач и GPU-Z также корректно отображается увеличенный объём памяти.

Видео дня

Геймеров такая модификация вряд ли заинтересует, так как в большинстве игр разница будет минимальной. Однако для рабочих станций это может быть полезным решением, особенно если учитывать, что стандартные профессиональные видеокарты с таким объёмом VRAM стоят ещё дороже.

Ранее мы рассказывали, что Nvidia работает над версией RTX 4090 с 96 ГБ видеопамяти.

Вас также могут заинтересовать новости: