Похожей производительности можно будет добиться за счёт DLSS 4.

Основатель Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что новая видеокарта RTX 5070 сможет предложить производительность, ранее доступную только на флагманской RTX 4090, и всё это за $549.

Такое смелое заявление было сделано во время презентации на CES 2025, где Nvidia представила свою инновационную технологию DLSS 4. Эта версия использует технологию Multi Frame Generation, позволяющую генерировать до трёх дополнительных кадров на каждый реально отрендеренный. Как объяснил Хуанг, такой результат был бы невозможен без применения искусственного интеллекта.

Однако старший технический менеджер Nvidia Ларс Вейнад пояснил, что производительности RTX 4090 можно добиться только с использованием DLSS 4. Но он уточнил, что речь идёт именно о частоте кадров, а не о качестве изображения при чистой растеризации.

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DLSS 4 уже продемонстрировал свои возможности в таких играх, как Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2, увеличивав частоту кадров с 27fps до 243fps. Но не обошлось без споров: многие геймеры называют такие кадры "фальшивыми", утверждая, что они не отображают истинной производительности.

Nvidia, со своей стороны, уверена, что технологии искусственного интеллекта - это будущее гейминга. Новая версия DLSS, основанная на трансформерной модели, повышает скорость генерации кадров на 40% и снижает использование видеопамяти на 30%. Более того, Nvidia утверждает, что "предсказывание будущего" DLSS 4 минимизирует задержки, делая игровой процесс более плавным.

Тем не менее, критики указывают на то, что даже с впечатляющими цифрами DLSS 4 не решает проблему низкой производительности в базовой конфигурации. И хотя визуальная плавность растёт, ощущение заторможенных игр остаётся.

Как бы то ни было, технологии Nvidia продолжают задавать вектор развития всей индустрии. И хотя дебаты о "фальшивых кадрах" продолжаются, ясно одно: будущее гейминга всё больше связано с ИИ и интеллектуальным рендерингом.

Однако на той же CES 2025 Дженсен Хуанг заявил, что не верит, что искусственный интеллект когда-нибудь сможет полностью рендерить игры.

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