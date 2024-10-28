Запрет поступил в ответ на невыполнение инвестиционных обязательств со стороны Apple перед страной.

Правительство Индонезии запретило продажу и использование любых iPhone 16, Watch Series 10 и других новинок Apple, представленных этой осенью, на территории страны. Об этом сообщает The Economic Times.

В Индонезии есть требование к иностранным компаниям: чтобы вести деятельность на местном рынке, они должны вкладывать деньги в местные производства. Apple же свои обязательства не выполнила, вложив в экономику всего ~95 млн долларов из нужных $109 млн.

Из-за недоплаты в размере 14 млн долларов индонезийцы сейчас остались без Айфонов: Министерство промышленности страны отказалось выдавать обязательные сертификаты IMEI, необходимые для легальной продажи устройств в стране. Запрет касается не только продажи, но и эксплуатацию всей линейки iPhone 16 и Watch Series 10, включая уже проданные единицы.

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Отмечается, что на сегодня Индонезия – крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии с населением почти 300 миллионов человек и более чем 350 млн активных мобильных телефонов.

Будет ли Apple оспаривать решение или платить остаток денег, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Huawei впервые за 4 года обошла Apple по продажам смартфонов на самом крупном рынке – в Китае. Высокий спрос на продукцию Huawei присутствует как на флагманские серии (Mate и Pura), так и на инновационные модели по типу складывающегося втрое Mate XT.

Apple, начиная с понедельника, "завалит" нас целым рядом новинок. Среди ожидаемых анонсов: MacBook Pro на чипе M4 и первый редизайн Mac mini за 14 лет.

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