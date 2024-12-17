Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 получит рекордное количество видеопамяти

Это существенно больше, чем у RTX 4090.

Новый флагман NVIDIA, видеокарта GeForce RTX 5090, которая должна быть анонсирована в январе 2025-го, действительно получит 32 ГБ видеопамяти типа GDDR7. Модель попроще, RTX 5090, будет оснащена 16 ГБ.

Компания Acer раньше времени разместила на своем сайте ПК серии Predator Orion 7000, которые одними из первых получат видеокарты нового поколения Nvidia GeForce RTX 50. В частности речь идет о моделях от RTX 5090 до RTX 5080.

32 ГБ в GeForce RTX 5090 – это рекордное количество памяти для данного типа видеокарт. У RTX 3090 было 24 ГБ видеопамяти. Такое же количество памяти получила RTX 4090 два года спустя.

Видео дня

Помимо такого огромного количества видеопамяти, RTX 5090, по слухам, будет оснащаться чипом GB202-300, 21 760 ядрами CUDA, 512-битной шиной и энергопотреблением 600 Вт. RTX 5080, как ожидается, выйдет с чипом GB203-400, 10 752 ядрами CUDA, 256-битной шиной памяти и TDP 400 Вт.

Обе новые видеокарты будут представлены 7 января на выставке CES 2025. Всего компания покажет пять моделей видеокарт Blackwell: GeForce RTX 5090, RTX 5090D (эксклюзив для китайского рынка), RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Более дешевые RTX 5060 Ti и RTX 5060 ожидаются в апреле-мае.

В январе 2025 года у AMD тоже пройдет свой ивент, где будут анонсированы новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000). Напомним, Intel представила новое поколение видеокарт в начале декабря.

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