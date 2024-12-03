Arc B580 стоимостью $249 делает игры в разрешении 1440p доступными для широких масс./ фото Intel

Компания Intel опередила Nvidia с AMD и первой анонсировала видеокарты нового поколения, созданные с использованием архитектуры графического процессора "Battlemage". 

Ассортимент пополнят две модели: Arc B580 и Arc B570. Это решения среднего класса, которые станут интересной альтернативной видеокартам GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600.

Согласно внутренним тестам компании, Arc B580 до 32% быстрее RTX 4060 в традиционной растеризации и до 25% в режимах с трассировкой лучей. Кроме того, карточка имеет 12 ГБ памяти, рассчитанной на игры в разрешении 1440p – то, чего не хватает 8 ГБ RTX 4060, несмотря на более высокую стоимость.

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  • Характеристики Intel Arc B580: 20 ядер Xe2, 12 ГБ GDDR6, 192-битная шина памяти, 2,67 ГГц частота GPU, 190 Вт. Цена — 249 долларов.
  • Характеристики Intel Arc B570: 18 ядер Xe2, 10 ГБ GDDR6, 160-битная шина памяти, 2,6 ГГц частота GPU, 150 Вт. Цена — 219 долларов.

Фото Arc B580 03 декабря 2024
Фото Arc B580 03 декабря 2024
Фото Arc B580 03 декабря 2024
Фото Arc B580 03 декабря 2024
Фото Arc B580 03 декабря 2024

Обе карты оснащены интерфейсом PCIe 4.0 x8 и портами DisplayPort 2.1 (UHBR13.5). Intel Arc B580 поступит в продажу 13 декабря, а младшую модель Arc B570 придется подождать до 16 января 2025 года.

В продажу также поступит Arc B580 Limited Edition с двумя вентиляторами, одним 8-контактным разъемом питания и "почти бесшумной" работой. Свои версии новинок будут предлагать Acer, ASRock, Gunnir, Sparkle, Maxsun и Onix.

Intel представила видеокарты нового поколения для бюджетных геймеров (фото)

Презентация новых видеокарт Nvidia ожидается в январе 2025 года. Если верить слухам, то RTX 5090 будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти, а вот RTX 5060 останется с 8 ГБ памяти. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

Ранее эксперты советовали, какую видеокарту выбрать экономному геймеру в конце 2024 года. Radeon RX 7600 назвали лучшей по совокупности качеств, а RTX 4060 является оптимальным выбором для фанатов "зеленых".

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