Intel представила видеокарты нового поколения для бюджетных геймеров (фото)

Arc B580 стоимостью 249 долларов делает игры в разрешении 1440p доступными для широких масс.

Компания Intel опередила Nvidia с AMD и первой анонсировала видеокарты нового поколения, созданные с использованием архитектуры графического процессора "Battlemage".

Ассортимент пополнят две модели: Arc B580 и Arc B570. Это решения среднего класса, которые станут интересной альтернативной видеокартам GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600.

Согласно внутренним тестам компании, Arc B580 до 32% быстрее RTX 4060 в традиционной растеризации и до 25% в режимах с трассировкой лучей. Кроме того, карточка имеет 12 ГБ памяти, рассчитанной на игры в разрешении 1440p – то, чего не хватает 8 ГБ RTX 4060, несмотря на более высокую стоимость.

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Характеристики Intel Arc B580: 20 ядер Xe2, 12 ГБ GDDR6, 192-битная шина памяти, 2,67 ГГц частота GPU, 190 Вт. Цена — 249 долларов.

20 ядер Xe2, 12 ГБ GDDR6, 192-битная шина памяти, 2,67 ГГц частота GPU, 190 Вт. Цена — 249 долларов. Характеристики Intel Arc B570: 18 ядер Xe2, 10 ГБ GDDR6, 160-битная шина памяти, 2,6 ГГц частота GPU, 150 Вт. Цена — 219 долларов.

Обе карты оснащены интерфейсом PCIe 4.0 x8 и портами DisplayPort 2.1 (UHBR13.5). Intel Arc B580 поступит в продажу 13 декабря, а младшую модель Arc B570 придется подождать до 16 января 2025 года.

В продажу также поступит Arc B580 Limited Edition с двумя вентиляторами, одним 8-контактным разъемом питания и "почти бесшумной" работой. Свои версии новинок будут предлагать Acer, ASRock, Gunnir, Sparkle, Maxsun и Onix.

Презентация новых видеокарт Nvidia ожидается в январе 2025 года. Если верить слухам, то RTX 5090 будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти, а вот RTX 5060 останется с 8 ГБ памяти. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

Ранее эксперты советовали, какую видеокарту выбрать экономному геймеру в конце 2024 года. Radeon RX 7600 назвали лучшей по совокупности качеств, а RTX 4060 является оптимальным выбором для фанатов "зеленых".

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