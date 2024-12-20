У каждой базовой модели семейства Blackwell может будет по четыре варианта.

Портал Videocardz обнаружил в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) довольно любопытную запись, содержащую в себе упоминания целого ряда видеокарт Palit.

Palit стал первым партнером Nvidia, который подал заявление на регистрацию сразу 20 моделей графических ускорителей GeForce RTX 50-й серии. При этом компания решила заранее зарегистрировать все возможные варианты названий видеокарт семейства Blackwell, включая их версии Ti и Super.

Полностью перечень выглядит так:

RTХ 5050;

RTХ 5050Ti;

RTХ 5050 Supеr;

RTХ 5050Ti Supеr;

RTХ5060;

RTХ 5060Ti;

RTХ 5060 Supеr;

RTХ 5060Ti Supеr;

RTХ 5070;

RTХ 5070Ti;

RTХ 5070 Supеr;

RTХ 5070Ti Supеr;

RTХ 5080;

RTХ 5080Ti;

RTХ 5080 Supеr;

RTХ 5080Ti Supеr;

RTХ 5090;

RTХ 5090Ti;

RTХ 5090 Supеr;

RTХ 5090Ti Supеr.

В Videocardz подчеркивают, что внесение в базу ЕЭК не всегда гарантирует выпуск всех указанных в ней моделей видеокарт. Иногда компании-партнеры регистрируют больше моделей, чем реально выходят на рынок. Но в целом можно ожидать, что по наполнению GeForce RTX 50-й серии повторит серию GeForce RTX 40.

Видео дня

Это не первый случай, когда партнеры Nvidia раскрывают информацию о RTX 50-серию до ее официального анонса. На днях Acer выставила на продажу игровые ПК с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080. Мы узнали, что RTX 5090 получит внушительные 32 ГБ видеопамяти GDDR7. У RTX 4090, напомним, было 24 ГБ памяти.

Подтверждено, что Nvidia представит новое поколение видеокарт 7 января на выставке CES 2025. Ожидается анонс пяти моделей: GeForce RTX 5090, RTX 5090D (эксклюзив для Китая), RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Более дешевые RTX 5060 Ti и RTX 5060 ожидаются в апреле-мае.

Примерно в это время AMD представит свои видеокарты нового поколения RDNA 4 (Radeon 8000), но конкурентов GeForce RTX 5090 среди них не будет. Напомним, Intel выпустила новое поколение видеокарт еще в начале декабря.

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