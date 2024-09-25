Судя по статистике Steam, большинство геймеров обходятся разрешением Full HD и видеокартой GeForce 3060.

Согласно статистике Steam, более 55% геймеров по-прежнему обходятся разрешением Full HD. Поэтому главные игроки на рынке, AMD, Nvidia и Intel, продолжают выпускать видеокарты для этого разрешения.

Эксперты TechRadar отобрали пять лучших моделей видеокарт, которые сегодня позволяют с комфортом играть во все игры в 1080p и будут справляться с новинками еще минимум несколько лет.

На первом месте GeForce RTX 4060 с 8 ГБайт памяти. Эта карточка идеальна для 1080p, а если включить генерацию кадров, то можно сыграть в некоторые игры и в 2K.

с 8 ГБайт памяти. Эта карточка идеальна для 1080p, а если включить генерацию кадров, то можно сыграть в некоторые игры и в 2K. Radeon RX 7600 на втором месте, как более доступная альтернатива от AMD для 1080-гейминга. Однако для игр с трассировкой лучей она не подойдет.

Далее идет Radeon RX 7900 GRE , как лучшая видеокарта для игр в 1080p с высокой частотой кадров. В TechRadar рекомендует использовать ее в паре с процессором AMD X3D.

Radeon RX 6600 признана лучшей по соотношению цена/производительность. Это наиболее разумный выбор для 1080p, если бюджет сильно ограничен.

признана лучшей по соотношению цена/производительность. Это наиболее разумный выбор для 1080p, если бюджет сильно ограничен. Замыкает топ-5 Intel Arc A750, еще одна карточка с разумным соотношением стоимости и мощности. Она стоит примерно столько же, сколько Radeon RX 6600, но может также предложить трассировку лучей в 1080p. Однако есть и компромисс: у видеокарт Intel крайне нестабильные драйвера.

Ранее специалисты выбирали лучшие связки процессора и видеокарты в 2024 году. Так, например, при ограниченном бюджете, стоит рассмотреть игровой ПК с Intel Core i3-12100F или AMD Ryzen 5 5600X и AMD Radeon RX 6600.

Обычно пользователи приступают к поиску компонентов для нового ПК, уже имея представление о бюджете системы. Основную часть бюджета съедает комбинация процессора и видеокарты. В то же время есть 5 комплектующих, при покупке которых можно немного сэкономить.

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