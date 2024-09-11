Главный посыл: производительность важнее визуальной красоты.

Как правило, пользователи приступают к поиску компонентов для нового ПК, уже имея представление о бюджете системы. Львиную часть денег обычно съедают комбинация процессора и видеокарты. В то же время есть пару комплектующих, при покупке которых можно немного сэкономить.

Если вы ограничены в бюджете, эксперты с сайта XDA Developers назвали 5 компонентов, на которые не стоит тратиться при сборке игрового ПК.

Корпус . Сегодня на рынке есть много отличных решений менее чем за 100 долларов, способных удовлетворить все ваши потребности без переплаты за лишние функции и дизайнерские примочки. Главное в корпусе – совместимость компонентов, задел для будущего апгрейда и вентиляция.

. Сегодня на рынке есть много отличных решений менее чем за 100 долларов, способных удовлетворить все ваши потребности без переплаты за лишние функции и дизайнерские примочки. Главное в корпусе – совместимость компонентов, задел для будущего апгрейда и вентиляция. Охлаждение корпуса. Если вы остановились на корпусе, который не поставляется с предустановленными вентиляторами (а таких большинство), придется докупить от 3 до 6 вентиляторов. В условиях ограниченного бюджета лучше выбрать простой и практичный вариант, а это значит без RGB-подсветок и информации об оборотах и ​​температуре. По-хорошему, вы не должны тратить на охлаждение корпуса больше 80 долларов.

Если вы остановились на корпусе, который не поставляется с предустановленными вентиляторами (а таких большинство), придется докупить от 3 до 6 вентиляторов. В условиях ограниченного бюджета лучше выбрать простой и практичный вариант, а это значит без RGB-подсветок и информации об оборотах и ​​температуре. По-хорошему, вы не должны тратить на охлаждение корпуса больше 80 долларов. Кулер для процессора. Если вы покупаете 6-ядерный или 8-ядерный процессор для игр, вам не нужен самый навороченный кулер, чтобы поддерживать его охлаждение.

Если вы покупаете 6-ядерный или 8-ядерный процессор для игр, вам не нужен самый навороченный кулер, чтобы поддерживать его охлаждение. Блок питания . Здесь эксперты XDA советуют тщательно рассчитывать необходимую мощность и не покупать блоки мощностью 1600 Вт, когда ПК требуется максимум 500 Вт. 100-120 долларов – это максимальная сумма, которую большинству геймеров стоит потратить на блок питания.

. Здесь эксперты XDA советуют тщательно рассчитывать необходимую мощность и не покупать блоки мощностью 1600 Вт, когда ПК требуется максимум 500 Вт. 100-120 долларов – это максимальная сумма, которую большинству геймеров стоит потратить на блок питания. Материнская плата. Последний компонент, на котором можно сэкономить, назвали самым крупным с точки зрения растраты бюджета. Хоть она практически не влияет на производительность, геймеры продолжают тратить до $500 на материнскую плату. Между тем, надежный VRM, крупные радиаторы, порты PCI-E 5.0 и скоростные разъемы NVMe можно получить и на материнской плате среднего класса.

Видео дня

Ранее в Steam раскрыли самые популярные сборки ПК среди геймеров в 2024 году. GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой картой, а Windows 11 впервые обогнала по популярности W10.

А в магазине Epic Games Store бесплатно раздают две игры стоимостью более 2 тысячи грн. В этот раз всем поклонникам футбола и шутеров приготовили отличный подарок.

Вас также могут заинтересовать новости: