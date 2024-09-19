Топ разбит в зависимости от ожидаемого качества графики и доступного бюджета.

В одном из выпусков на YouTube-канале PC Centric (700 тыс. подписчиков) эксперт собрал актуальный на сентябрь 2024-го топ лучших связок из видеокарт и процессоров в четырех разных ценовых категориях.

Сейчас ситуация с доступностью и ценами GPU / CPU значительно улучшилась, что делает это отличным моментом для апгрейда или сборки игрового ПК, Оперативка, материнские платы и SSD-накопители также находятся на рекордно низком уровне цен.

При ограниченном бюджете, стоит рассмотреть игровой ПК с процессором Intel Core i3-12100F или AMD Ryzen 5 5600X и видеокартой AMD Radeon RX 6600. Такой системы хватит для 1080p-гейминга как минимум на ближайшие пару лет.

Среднебюджетная сборка может включать комбинацию Ryzen 5700X3D или Ryzen 5 7600 с карточкой Radeon RX 6700 XT или Radeon RX 6750 XT.

Тем, кто готов потратиться больше, стоит рассмотреть к покупке GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7900 XT. Оптимальным процессором им станет AMD Ryzen 7 7700X, Ryzen 7 7800X или даже Ryzen 7 7800X3D.

Если вы ориентируетесь на 4K, лучше всего себя показывает связка AMD Ryzen 7 7800X3D + Radeon RX 7900 XTX, GeForce RTX 4080 или RTX 4090.

Тем, кто собирает ПК не только для игр, но и для работы, вместо Ryzen 7 7800X3D лучше купить Ryzen 9 7950X.

Как правило, пользователи приступают к поиску компонентов для нового ПК, уже имея представление о бюджете системы. Львиную часть денег обычно съедают комбинация процессора и видеокарты. В то же время есть пять комплектующих, при покупке которых можно немного сэкономить.

Ранее Steam раскрыл самые популярные сборки ПК среди геймеров в 2024 году. GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой картой, а Windows 11 впервые обогнала по популярности W10.

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