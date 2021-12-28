У всех смартфонов дисплеи с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, быстрая память и технология зарядки, а также оболочка MIUI 13.

Компания Xiaomi провела в Китае масштабную презентацию своих новых продуктов. Короли сегодняшней программы – флагманская линейка смартфонов Xiaomi 12, в которую вошли три устройства: 12, 12 Pro и 12X.

В анонсирующих тизерах и по ходу презентации производитель не раз сравнивал Xiaomi 12 и iPhone 13 – в компании считают, что это самые прямые конкуренты. И, разумеется, большинство сравнений в пользу Xiaomi.

Так, несмотря на то, что экран у новенького Айфона меньше на 1,28 дюйма, смартфона Apple оказался даже шире на 1,6 мм. Xiaomi 12 получил AMOLED-дисплей диагональю 6,28 дюйма с соотношением сторон 20:9 и шириной 69,9 мм, благодарю чему аппаратом должно быть удобно пользоваться одной рукой.

У всех смартфонов дисплеи с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, быстрая память и технология зарядки, а также оболочка MIUI 13. Старшие модели оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, который заменит Snapdragon 888 в топовых смартфонах всех производителей, кроме Apple и Google,

У 12X в целом такие же характеристики, как у старших моделей. Главное отличие – чипсет, Snapdragon 870 вместо Snapdragon 8 Gen.

Технические характеристики Xiaomi 12

Габариты: Ширина 69,9 мм, 180 г

Дисплей: 6,28", 2400×1080, AMOLED, 120 Гц, HDR10+

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 3,0 ГГц, Adreno

Память: 8/12 ГБ оперативной LPDDR5, 128/256 ГБ постоянной UFS 3.1

Камера: 50 Мп, f/1,9 (основная) + 13 Мп, f/2,4 (широкоугольная) + телефото + 32 Мп (фронтальная)

Батарея: 4500 мАч, быстрая зарядка 67 Вт, беспроводная зарядка 30 Вт

ОС: Android, MIUI 13

Связь: USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC

Цвета корпуса: черный, синий, фиолетовый, зелёный (экокожа)

Технические характеристики Xiaomi 12 Pro

Габариты: 163,6×74,6×8,16 мм, 205 г

Дисплей: 6,73", 3200×1440, AMOLED, 120 Гц, HDR10+

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 3,0 ГГц, Adreno

Память: 8/12 ГБ оперативной LPDDR5, 128/256 ГБ постоянной UFS 3.1

Камера: 50 Мп, f/1,9 (основная) + 50 Мп, f/1,9 (портретный) + 50 Мп, f/2,2 (широкоугольная) + 32 Мп (фронтальная)

Батарея: 4600 мАч, быстрая зарядка 120 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт

ОС: Android, MIUI 13

Связь: USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC

Цвета корпуса: черный, синий, фиолетовый, зелёный (экокожа)

Технические характеристики Xiaomi 12X

Габариты: Ширина 69,9 мм, 176 г

Дисплей: 6,28" AMOLED, 120 Гц

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 870, 3,2 ГГц, Adreno 650

Память: 8/12 ГБ оперативной LPDDR5, 128/256 ГБ постоянной UFS 3.1

Камера: 50 Мп, f/1,88 (основная) + 13 Мп, f/2,4 (широкоугольная) + телефото + 32 Мп (фронтальная)

Батарея: 4500 мАч, быстрая зарядка 67 Вт

ОС: Android, MIUI 13

Связь: USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC

Цвета корпуса: черный, синий, фиолетовый

Предзаказ на модели откроется в Китае уже сегодня, а продажи стартуют 1 января. О поступлении флагманов в других странах, в том числе в Украине, будет сообщено дополнительно.

Что касается цен, то они выглядят следующим образом:

Xiaomi 12

8+128 ГБ – 3699 юаней (~15 800 грн)

8+256 ГБ – 3999 юаней (~17 000 грн)

12+256 ГБ – 4399 юаней (~18 800 грн)

Xiaomi 12 Pro

8+128 ГБ – 4699 юаней (~20 100 грн)

8+256 ГБ – 4999 юаней (~21 400 грн)

12+256 ГБ – 5399 юаней (~23 100 грн)

Xiaomi 12X

8+128 ГБ – 3199 юаней (~13 600 грн)

8+256 ГБ – 3499 юаней (~15 000 грн)

12+256 ГБ – 3799 юаней (~16 200 грн)

А меж тем Xiaomi в преддверии новогодних праздников снизила цены на свои смартфоны в Украине. Распродажа продлится до 10 января, поэтому не стоит торопиться – ещё есть время как следует всё обдумать.

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