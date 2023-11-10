Если этого не сделать, компания удалит ваш профиль без возможности восстановления – а с ним и данные во всех сервисах.

Корпорация Google начала уведомлять пользователей о том, что вскоре может удалить их учетные записи. Вместе с аккаунтом будут удалены данные во всех сервисах компании, включая "Google Диск", YouTube и "Google Фото".

Большая "чистка" начнется с 1 декабря 2023. Под нож попадут старые учетные записи, в которых не было никакой активности два года и более.

Проблема в том, что Google рассылает письма на почтовый ящик Gmail. Если пользователь и правда не пользуется своей старой учетной записью, то он его и не увидит – только если до этого не настроил переадресацию на активный ящик.

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Что сделать, чтобы Google не удалила ваш старый аккаунт?

Если у вас есть старый Google-аккаунт, который вы бы хотели сохранить, хотя и не пользуетесь им часто, нужно просто зайти в аккаунт на смартфоне или компьютере и совершить любое действие: достаточно будет поставить "лайк" видео на ютубе.

После этого Google не будет трогать ваш заброшенный аккаунт как минимум два года. Отметим, что изменения затронут только обычных бесплатных учетных записей Google. Неактивные корпоративные или образовательные аккаунты не пострадают.

А ранее Google сообщила, что с декабря этого года Chrome перестанет поддерживать старые Android-смартфоны. Актуальная версия браузера будет доступна только на девайсах на базе Android 8.0 или более свежей версией ОС.

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