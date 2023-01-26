Список из 10 расширений, с помощью которых можно стать продуктивнее, повысить безопасность интернет-действий или сэкономить время.

Использовать браузеры можно для самых разных целей. Развлечения, работа, поиск информации, шопинг – да все, что угодно. Они приспособлены для выполнения большого количества задач одновременно и прекрасно справляются с ними.

Однако можно оптимизировать эти процессы еще лучше, поэтому предлагаем список из 10 расширений для самых популярных браузеров, которые помогут вам серфить в интернете еще эффективнее.

OneTab

Это расширение, которое поможет вам сохранить открытые вкладки на потом, когда вы заняты работой. Вкладки закрываются и генерируется список сайтов, которым при необходимости можно поделиться с друзьями. Позже вкладки можно будет снова открыть все разом.

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Dark Reader

Любители темных тем всегда сталкиваются с проблемой того, что содержание некоторых сайтов не меняет цветовой гаммы, только интерфейс пользователя. С плагином Dark Reader вы получаете возможность самостоятельно менять фон так, как вы желаете.

Подходит для Chrome, Edge и Firefox. Для Opera существует аналог, который называется Dark Mode.

Pocket

Пожалуй, нет более удобного инструмента для отложенного чтения, чем Pocket. Если вы решили прочесть какую-то статью или ознакомиться с сайтом, но у вас времени в обрез – положите его в "карман", чтобы он не затерялся.

Плагин доступен на компьютерах и на мобильных устройствах, подходит для всех популярных браузеров. Также есть дополнительный функционал в виде чтения вслух, тегов и избранного.

Web of Trust

Каждый пользователь печется о собственной безопасности в Интернете. Расширение Web of Trust является одним из лучших способов уберечься от вредоносных вирусов или кражи личных данных.

Инструмент позволяет увидеть в реальном времени, какие сайты являются небезопасными (они помечаются красным). Избегайте их, и это избавит вас от многих проблем.

Mercury Reader

Чтение текстов на веб‑страницах, особенно онлайн-книг, может быть совершенно некомфортным. Основными проблемами является реклама и мелкий шрифт, которые сильно затрудняют удовольствие.

С Mercury Reader вы можете быстро убрать проблемные места, оставив только зону для чтения. Также можно по желанию включать темный фон, выбирать размер и тип шрифта и т.д.

AutoPagerize

Если вы занимаетесь анализом данных и постоянно переключаете страницы с результатами в поисковиках, нажимать на стрелочки становится неудобно. Это, мягко говоря, раздражает.

Это расширение позволяет подгружать страницы автоматически, когда вы скролите к концу страницы. Так работать гораздо удобнее.

ImTranslator

Пользоваться Goolge Translator, конечно, удобно. Однако переключаться между вкладками долго, даже не говоря о том, что приходится копировать элементы и вставлять их в специальную строку.

Рекомендуем расширение ImTranslator, которое сразу же выполняет перевод во всплывающем окне.

Tabli

Некоторые люди не могут обходиться без кучи открытых вкладок. Это нагружает систему и может вызвать неприятные последствия. Кроме того, вы не всегда видите название странице, поэтому иногда приходится долго искать нужную среди логотипов.

Данное расширение оптимизирует работу с вкладками, отображая их на вертикальной панели. Очень просто и удобно.

AdGuard

Если странички перегружены рекламой, из-за чего их просто невозможно просматривать, используйте AdGuard, который пришел на замену Adblock. Это бесплатное приложение, которые разрешает только самую ненавязчивую рекламу.

Mailtrack

Если вы отправляете много важных электронных писем и переживаете, не затерялись ли они в спаме, попробуйте Mailtrack. Оно показывает, прочел ли получатель сообщение, отправленное через службу Gmail или Inbox, что может сэкономить вам кучу нервов.

Напомним, недавно в браузере Chrome появился энергосберегающий режим. Он позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.

А в одной из предыдущих заметок УНИАН рассказывали о "фишках" Microsoft Edge, которые делают его лучше Google Chrome. В их числе удобные вертикальные вкладки, режим эффективности и встроенная защита от утечки паролей.

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