Что интересно, в промо-материалах его используют как монитор, но компания говорит, что это телевизор.

Компания LG в рамках проходящей сейчас техновыставки IFA 2022 представила еще один интересный продукт: 42-дюймовый сгибаемый телевизор OLED Flex, у которого можно менять кривизну экрана – вручную или с пульта.

Что интересно, в промо-материалах его используют как монитор, но компания говорит, что это телевизор, пишет The Verge.

В LG рассказали, что пользователи могут быстро перевести дисплей из полностью плоского состояния в изогнутое с радиусом 900R с помощью специальной кнопки на пульте телевизора. Также задать кривизну можно вручную с шагом в 5% на 20 различных уровнях.

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Саму картинку можно выводить в разрешении до 4K с частотой 120 Гц и откликом 0.1 мс. Телевизор поддерживает VRR, ALLM, Nvidia G-SYNC и AMD FreeSync Premium. Есть и "фишки" для геймеров, вроде возможности отрегулировать размер изображения в соответствии со своими предпочтениями или жанром игры.

Стоимость новинки пока не сообщается, как и релизное окно. Больше подробностей расскажут в ходе выставки.

Напомним, ранее в этом году LG запустила продажи необычного "квадратного" монитора с соотношением сторон 16:18. Производитель называет модель "совершенно новым форматом на рынке мониторов".

Также УНИАН сообщал, что в линейке мониторов Redmi Display от Xiaomi появилась новая 22-дюймовая модель – с разрешением FullHD, яркостью 300 нит и ценников дешевле $75.

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