С разрешением FullHD, яркостью 300 нит и частотой обновления 75 Гц.

В линейке мониторов Redmi Display от Xiaomi появилась новая 22-дюймовая модель – с разрешением FullHD, яркостью 300 нит и частотой обновления 75 Гц.

А главное ее преимущество – цена, сообщает техпортал Gamingsym.

Стоимость монитора составляет 499 юаней, или около 75 долларов (или чуть более 2000 грн по текущему курсу). Дисплей способен охватить 72% цветового пространства NTSC, контрастность составляет 3000:1. Есть сертификат низкого уровня синего света TUV и поддержка настенного крепления VESA.

Модель доступна для покупки только в Китае, но вскоре должна появиться и на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее в LG запустили продажи необычного "квадратного" монитора с соотношением сторон 16:18. Производитель называет модель "совершенно новым форматом на рынке мониторов".

Также УНИАН сообщал, что цены на топовые видеокарты NVIDIA за несколько месяцев снизились наполовину. Криптовалюта дешевеет, а вслед за ней – графические процессоры, отмечают эксперты.

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