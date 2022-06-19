Производитель называет модель "совершенно новым форматом на рынке мониторов".

Компания LG запустила продажи 28-дюймового монитора LG DualUp. Изюминка модели заключается в нестандартном соотношении сторон – 16:18.

Как отмечает The Verge, такой монитор обеспечивает "такую ​​же площадь экрана, как два 21,5-дюймовых дисплея". Здесь также есть функция вертикального разделения экранов – она позволяет охватить взглядом больше информации.

Сам дисплей имеет общее разрешение 2560×2880 пикселей, максимальную яркость изображения 300 нит, поддерживает технологию HDR и покрывает около 98% цветовой гаммы DCI-P3.

Монитор оснащен телескопической ножкой, которая позволяет регулировать его расположение. Также есть стереодинамики мощностью 7 Вт, из портов USB-C с режимом DisplayPort, два HDMI, один DisplayPort и два порта USB-A. Отмечается, что через порты USB-C можно подзаряжать батареи мобильных устройств и ноутбуков, максимальная выходная мощность – 90 Вт.

Цена вопроса – 699 долларов (~19 999 грн). О поступлении флагманов в других странах, в том числе в Украине, будет сообщено дополнительно.

Как УНИАН сообщал, ранее компания Xiaomi представила на рынке новый 70-дюймовый смарт-телевизор по цене недорогого смартфона. Новинка получила металлический корпус, а ширина рамок вокруг дисплея составляет 2 мм.

Также мы писали, что Meizu выпустила новые беспроводные наушники, которые на фоне конкурентов выделяются необычным дизайном, да и стоимость у них невысокая.

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