Блок выдает мощность до 40 Вт.

Суббренд Meizu Pandaer представил очередной необычный продукт. Речь идет о зарядном блоке для мобильных устройств на основе нитрида галлия (GaN).

Его особенность – во внешнем виде. Он выглядит как ретро-телевизор и наверняка вызовет у многих приступ ностальгии.

Устройство поставляется в белом корпусе, а на боковине красуется яркий значок "40 W". На передней части – импровизированный экран, куда выводится изображение панды, которое меняет свой цвет в зависимости от выбранного режима зарядки. Всего есть три режима: один порт 40 Вт, 32,5 Вт + 7,5 Вт и 20 Вт + 20 Вт.

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Для подключения имеются два порта USB Type-C. На сайте производителя такой аксессуар продают за 169 юаней (около 800 грн), но вскоре его можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее УНИАН уже писал, что Meizu выпустила необычные беспроводные наушники в стиле кибер-панк. Устройство работает от одной зарядки 5 часов, а общее время автономной работы – 20 часов. Просят за них чуть меньше $50.

Также мы рассказывали, что компания Fujitsu выпустила самый легкий в мире ноутбук – он весит всего 634 грамма. Корпус устройства выполнен из углеродного волокна, благодаря чему и удалось снизить вес.

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