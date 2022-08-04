Стоит такое чудо совсем ничего – около 75 долларов (~2800 грн).

Китайская компания MetalFish представила на рынке необычный компьютерный корпус. Его "изюминкой" является встроенный аквариум для рыбок.

Корпус выполнен в форм-факторе Micro-ATX, а сам аквариум расположен над блоком с комплектующими, передает Tom's Hardware.

Объем корпуса 27 литров – 13 из которых отведены под резервуар для воды. В комплекте есть фильтр, а внутри светодиодная подсветка и компрессор для подачи воздуха с USB–питанием.

Насколько хорошо корпус будет справляться с охлаждением, вопрос. Возможно, рыбкам после длительной сессии в Cyberpunk 2077 станет жарко

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К слову, в Китае за такой корпус просят 75 долларов (около 2800 грн). Вероятно, скоро Y2 Fish Tank Chassis можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress.

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